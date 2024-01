Des photos de ce qui pourrait être la version 2024 du smartphone pliant Motorola Razr 40 Ultra

Il semblerait que la marque Motorola prépare un successeur à l’actuel smartphone pliant à clapet Razr 40 Ultra, le plus haut de gamme sachant qu’il y a également le Razr 40, plus abordable. Le smartphone Motorola Razr 40 Ultra 2024, connu sous le nom de code interne « Motorola Glory » et le numéro de modèle XT-2453-3, devrait être lancé sur le marché américain mais également à l’international. Le design du nouveau modèle s'inscrit dans la continuité de la série Razr, avec un style à clapet caractéristique. Le rendu officiel, dévoilé récemment par le site MSPowerUser suggère que l'appareil sera proposé en coloris Classic Grey, une teinte sobre et élégante.

Un design qui ne change pas beaucoup

Le design du smartphone inclurait deux capteurs photo séparés à l'arrière, accompagnés d'un flash LED. Motorola promettrait des performances améliorées et une autonomie de batterie accrue pour ce nouveau modèle, grâce notamment à l'intégration d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, toujours selon le site. Cependant, la marque n'a pas encore annoncé officiellement la date de sortie de ce modèle.

Le Moto Razr 40 Ultra 2024 bénéficierait d'un grand écran doté d'une découpe centrale destinée à accueillir la caméra selfie. Des bordures relativement épaisses seront visibles autour de l'écran, témoignant d'un design soigné et fonctionnel. Le logo Motorola et la marque Razr seront clairement affichés à l'arrière du smartphone, renforçant son identité visuelle.

Motorola, désormais une marque de Lenovo, a déjà introduit en Inde une variante couleur « Peach Fuzz » pour le modèle Razr 40 Ultra. Il serait normal que la société cherche à renouveler l’offre mais il serait aussi intéressant qu’elle le fasse avec un design qui change un peu même si les composants pourraient être nettement améliorés par rapport aux modèles existants. Il se murmure que Motorola pourrait annoncer ce nouveau modèle au cours du premier trimestre 2024. Toutes ces informations sont à prendre avec prudence avant la confirmation par la marque d’une sortie officielle sur les marchés.