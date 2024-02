Google Pixel 7 : achetez-le à moins de 350 € pendant les soldes au lieu de 599 € avec la promo de ce marchand !

Le géant américain Google est l'une des entreprises qui propose le plus d'innovations pour ses appareils, en ce moment en exploitant l'intelligence artificielle et en développant toujours plus loin son écosystème connecté. Le Google Pixel 7 est doté d'une puce très performante conçue par Google lui-même, d'un appareil photo de haute qualité et d'un écran magnifique et réactif, le Pixel 7 est actuellement proposé à 349 € sur Rakuten avec une garantie de 2 ans et est expédié directement par Rakuten.

Les caractéristiques du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est propulsé par la puce Tensor 2 développée en interne par Google et est équipé de 8 Go de mémoire vive. Que ce soit pour exécuter des logiciels gourmands en ressources, capturer des clichés de haute qualité, ou profiter de contenus multimédias en streaming ou dans le cloud, le Pixel 7 assure une expérience utilisateur sans défauts. Il est également à noter que la réputation des appareils photo des Pixels, et en particulier celle du Pixel 7, les place parmi les références du marché !

Le Google Pixel 7 est à prix écrasé sur Rakuten pendant les soldes

Le Google Pixel 7 est en ce moment disponible sur le site de Rakuten à 349 €. Mais en plus, vous pouvez vous procurer une garantie de 2 ans et le téléphone est expédié directement par Rakuten. Il s'agit d'une version import, mais qui est compatible avec le réseau français.