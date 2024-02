La fonction « Entourer pour rechercher » maintenant disponible sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google

Attention, aucune notification explicite ne signale l'activation de cette fonctionnalité. Elle est pourtant bien disponible pour tous les utilisateurs de smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le Pixel 6a, par exemple, en est encore dépourvu. Il est possible qu’une prochaine mise à jour lui permette de bénéficier de cette fonctionnalité, comme les Pixel 7, Pixel 7a et Pixel 7 Pro. Rappelons aussi que les derniers smartphones Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra en profitent déjà. Toujours est-il que la nouvelle fonction de recherche permet d’effectuer une recherche simplement en entourant une image présente sur n’importe quel écran ou application.

Du Google Lens en mode beaucoup plus facile et plus poussé

Pour l'activer, il suffit d'appuyer longuement sur la barre de navigation, en bas de l’écran, puis de commencer à encercler et mettre en surbrillance les éléments affichés à l'écran. Cette fonctionnalité est assez similaire à Google Lens, car elle s’appuie sur la même infrastructure technique, mais elle profite d’une ergonomie beaucoup plus pratique et plus rapide. Après avoir sélectionné une image, vous pouvez lancer la recherche telle que, ou, grâce à la prise en charge multimodale, préciser un autre élément de la recherche comme une couleur pour un objet. Les résultats prennent alors en compte l’image et le texte que vous avez saisi.

Notez également que cette méthode de recherche prend en charge les textes. Comme vous pouvez entourer un objet présent sur l’écran, entourez un texte et vous avez ensuite la possibilité de copier ce texte, de le traduire ou de lancer une recherche dessus.

Par exemple, lorsque vous consultez un article sur les meilleurs restaurants, entourez le nom de l’un d’entre eux pour obtenir directement sa fiche dans la partie basse de l’écran.