Samsung Galaxy A15 et A15 5G : accessibilité et écran AMOLED

Samsung vient d’annoncer l’enrichissement de sa gamme de smartphones Galaxy A comme abordable avec le lancement des modèles A15 et A15 5G. Ces nouveaux smartphones sont conçus pour offrir une expérience utilisateur optimale, alliant qualité d’affichage et accessibilité, afin de répondre aux besoins croissants dans ces deux domaines mais pas que.

Après plusieurs semaines de rumeurs à leur sujet, les Galaxy A15 et Galaxy A15 5G sont enfin une réalité. Leur introduction sur le marché et plus particulièrement sur le segment de l’entrée de gamme représente une avancée significative par rapport aux modèles précédents concernant la qualité d’affichage. En effet, ces smartphones se distinguent par leur écran Super AMOLED de 6,5 pouces, offrant des couleurs plus éclatantes et des contrastes remarquables par rapport à la dalle LCD des Galaxy A14 et Galaxy A14 5G qui les ont précédés. Cette caractéristique est essentielle pour ceux qui privilégient la qualité visuelle pour leurs contenus multimédias, photos et vidéos. De plus, avec une luminosité maximale de 800 cd/m² et la fonction Vision Booster, ces appareils veulent garantir une lisibilité optimale même en conditions de forte luminosité extérieure. Le mode Confort Visuel, certifié par SGS, contribue également à réduire la fatigue oculaire en minimisant les émissions de lumière bleue, selon Samsung. En outre, notez qu’il dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Le design des Galaxy A15 et A15 5G a été entièrement revu, proposant des bords plats et des angles arrondis pour une prise en main améliorée. Ces modèles se déclinent en plusieurs coloris – bleu nuit, bleu et lime – avec une finition brillante pour le Galaxy A15 et mate pour le modèle A15 5G, offrant ainsi une touche d'élégance et de modernité.

Performances et polyvalence au rendez-vous

On peut compter sur l’intégration d’un processeur Octa Core MediaTek Dimensity 6100+ pour le Galaxy A15 5G et d’un modèle MediaTek Helio G99 pour le Galaxy A15 (4G). Le Galaxy A15 5G se distingue par ses capacités de connexion avancées, offrant des vitesses de téléchargement supérieures, idéales pour le streaming et le téléchargement de contenus. Avec une batterie de 5 000 mAh et la prise en charge d’une puissance de 25 watts, ces smartphones veulent accompagner les utilisateurs tout au long de la journée, voire sur deux jours en utilisation normale.

Côté photographie, Samsung innove en intégrant un triple capteur photo dans les Galaxy A15 et A15 5G. Cette configuration inclut un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels, un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels pour capturer les détails au plus près des sujets. Le capteur frontal de 13 mégapixels promet des selfies de haute qualité. Les deux smartphones ont un lecteur d’empreintes digitales sur le profil. Ils sont compatibles Bluetooth 5.3 et NFC et disposent d’un port audio jack pour brancher un casque.

Sécurité et mises à jour : un engagement de longue durée

La sécurité des données est une priorité absolue pour Samsung, qui intègre Samsung Knox Vault dans les Galaxy A15 et A15 5G. Ce dispositif offre une protection robuste contre les intrusions et les attaques, assurant la confidentialité des informations sensibles. La possibilité de créer des dossiers sécurisés renforce davantage la protection de la vie privée des utilisateurs.

En outre, le fabricant s'engage à fournir quatre générations de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité pour les deux téléphones. Le smartphone Samsung Galaxy A15 est disponible pour un prix de 219 € alors que la version 5G, le Galaxy A15 5G est proposé à 249 €.