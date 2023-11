Nouvelle fuite de photos de rendu du prochain Samsung Galaxy A15 5G

Le Samsung Galaxy A15 5G a récemment fait l'objet de nombreuses spéculations. Ainsi, le site slashleaks publiaient des rendus de l’appareil décliné en noir. Plus récemment encore, c’est le passage sous l’application de mesures de performances Geekbench qui avait été notée révélant une partie de des caractéristiques techniques de la version 5G sachant qu’il est possible que Samsung propose également une déclinaison 4G pour ce téléphone afin de proposer une offre qui pourrait satisfaire plus de personnes et notamment les très petits budgets. Maintenant, les dernières informations sur ce smartphone ont été partagés par le pronostiqueur Paras Guglani en collaboration avec le site Newzonly.

Les rendus en question offrent un aperçu complet du Galaxy A15 5G sous tous les angles, montrant l'avant, le côté et l'arrière du téléphone. Comme pour les rendus précédemment publiés, le téléphone présente des bords plats, avec le bouton d'alimentation et les touches de volume disposés sur le profil droit. Comme le Galaxy A25 dont des images ont aussi récemment fuité, ce côté serait légèrement bombé pour contenir les boutons.

Les rendus confirment également la présence d'un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté. L'écran présente une découpe distinctive, et à l'arrière, trois objectifs photo sont alignés verticalement. Le modèle présenté dans ces rendus est d'une teinte bleu foncé, bien que d'autres options de couleurs soient également annoncées, notamment le jaune, le bleu (clair) et le noir.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy A15 5G ?

Techniquement, le Galaxy A15 5G promet d'offrir des performances équilibrées à un prix abordable. Selon les informations les plus sérieuses, le téléphone devrait être alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 6100+ associé au GPU Mali G57, le téléphone vise à offrir des performances fluides pour répondre aux besoins du quotidien. En termes d'options de stockage, le Galaxy A15 5G pourrait être disponible avec jusqu'à 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD.

Le Galaxy A15 5G pourrait être doté d'un écran FHD+ de 6,5 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sa configuration photo serait de 50+5+2 mégapixels avec une caméra frontale de 13 mégapixels. Il fonctionnerait grâce à une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge filaire à 25 watts. Le téléphone serait animé par le système Android 14 avec une surcouche logicielle One UI.

Pour le moment, aucune date de présentation officielle n’est encore évoquée. Toutefois, son passage sous Geekbench peut laisser penser qu’elle ne devrait plus tarder, au moins dans certains pays.