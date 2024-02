Honor Magic5 Pro : chez RED by SFR il est à 899 € et sans souscrire à un forfait, au lieu des 999 € de son constructeur !

Alors que le Honor Magic6 Pro arrive, le haut de gamme de Honor arrive avec une réduction assez importante chez RED by SFR puisque l’opérateur propose d’acquérir ce smartphone avec 100 € de moins ! Et chose qui pourra en intéresser plus d’un, cela ne nécessite pas de s’abonner à un forfait RED. En revanche, si vous souhaitez un nouveau forfait, la facture descend encore !

Le Magic5 Pro est un smartphone haut de gamme qu’il est assez facile de décrire en un mot : luxueux. Il faut dire que Honor est une marque qui propose de véritables appareils de luxe et cela ne passe pas que par les designs très raffinés proposés par le constructeur chinois, mais aussi via une fiche technique résolument dans l’air du temps et à la pointe de la technologie. Le Honor Magic 5 Pro n’est pas très vieux, et pourtant, il est déjà possible de se le procurer à moindre coût grâce à RED by SFR, l’opérateur. Celui-ci nous le propose à 899 €, soit 100 € de moins que chez son constructeur, et cela sans souscrire à un forfait. Cependant, si vous choisissez un nouveau forfait, il est possible de faire encore descendre le prix de l’appareil jusqu’à presque 800 € !

Fiche technique du Honor Magic5 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive : 12 Go, extensibles

: 12 Go, extensibles Stockage interne : 512 Go, non extensibles

: 512 Go, non extensibles Capteur photo principal : Triple capteurs 50+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 50+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 12 mégapixels + capteur 3D

: 12 mégapixels + capteur 3D Batterie : 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts

: 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic UI 7.1

Alimenté par la même puce que les Galaxy S23 de Samsung et porté par une énorme batterie de 5100 mAh, le Magic5 Pro est un monstre de technologie. Nous sommes dans le haut du panier sans aucun doute.

Retrouvez notre test du Honor Magic5 Pro !

Le Honor Magic5 Pro est à 899€ chez Red by SFR !

Le Honor Magic 5 Pro est proposé en ce moment à moins de 900 € chez RED by SFR, sans souscrire à un nouveau forfait. Mais il est possible de souscrire à un nouveau forfait pour encore faire descendre le prix de 90 €, ce qui fait 809 € au lieu de 999 € !