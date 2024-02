Google Pixel 8 : Moins de 600 € sur la Fnac ! Ce smartphone, enrichi à l'IA, vous donne accès au circle for search, vous connaissez ?

Le Google Pixel 8 est le dernier modèle haut de gamme des Pixels commercialisés par le constructeur américain Google. S’il y a bien une chose qui définit Google, c’est l’innovation, et on peut dire que le Google Pixel 8 et ses déclinaisons l’incarne à la perfection. Le Pixel 8 n’essaye pas simplement de proposer des nouveaux gadgets, mais bien une nouvelle façon d’appréhender l’utilisation de votre appareil, et cela grâce à l’IA. L’une des innovations notables s'appelle Circle for Search, que l’on peut traduire par « entourer pour rechercher », est un nouveau mode de recherche entièrement construit autour de l’IA… et ça fonctionne !

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

La fonction innovante « Circle to Search » fonctionne sur Android et révolutionne l'expérience de recherche sur les Google Pixel 8 et 8 Pro en éliminant l’obligation de basculer entre les applications, permettant d’effectuer vos recherches plus rapidement, plus instinctivement, et sans interrompre le flux de vos applications en cours. En utilisant des gestes intuitifs tels que le cercle, la tape, le « griffonnage » ou la mise en surbrillance, les utilisateurs peuvent cibler facilement n'importe quel élément à l'écran pour obtenir des résultats de recherche pertinents. Et cela fonctionne aussi avec les images !

Le Google Pixel 8 est disponible avec 200 € de réduction !

Le Google Pixel 8 est disponible en ce moment pour 599 €, un prix vraiment bas quand on sait qu’il est proposé à 799 € chez son constructeur ! Puisqu’il s’agit de la Fnac Marketplace, le marchand est certifié Fnac et vous donne accès à une garantie de 2 ans, un service satisfait ou remboursé et même à un SAV professionnel.