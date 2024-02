Le titane des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max plus solide que celui du Samsung Galaxy S24 Ultra qui a d’autres avantages

Les nouveaux flagships de Samsung et Apple profitent d’un châssis en titane qui leur permet d’être particulièrement résistants aux chocs. Seulement, voilà, il faut savoir qu’il existe plusieurs niveaux de solidité et que les iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro s’avèrent plus robustes que le Galaxy S24 Ultra de Samsung, ce dernier ayant d’autres avantages.

Les smartphones Apple iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont dotés d’une coque réalisée en titane. Comme pour répondre à ses concurrents, Samsung a aussi équipé son fleuron, le Galaxy S24 Ultra d’un châssis dans le même matériau. Notez que les prochains Xiaomi 14 et 14 Ultra en bénéficient également. Ce dernier sera officialisé pour l’Europe lors du prochain MWC 2024 de Barcelone, fin février. Concernant les mobiles Apple et Samsung, il faut savoir que les deux entreprises rivales n’ont pas utilisé exactement le même « titane ». En effet, dans ce matériau, il y a plusieurs « grades », ce qui permet notamment d'établir une certaine hiérarchie dans la résistance mais aussi la conductivité de la chaleur. Plus précisément, le titane « grade 2 » signifie qu’il s’agit de titane pur alors que le titane « grade 5 » correspond à un alliage de titane avec de l’aluminium et du vanadium.

Apple, titane grade 5 contre grade 2 pour Samsung, les avantages et les inconvénients

En effet, la marque américaine a fait le choix d’un titane grade 5, ce qui représente un niveau particulièrement élevé alors que Samsung a opté pour le titane grade 2, plus abordable mais aussi moins résistant, toutes proportions gardées. Les deux pouvant encaisser les chocs avec un minimum de dégradation. On peut notamment voir les différences entre les deux matériaux sur deux photos côte à côte montrant ainsi que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max marquent moins que le Galaxy S24 Ultra de Samsung. Le titane grade 2, pour sa part, propose une résistance exceptionnelle à la corrosion notamment dans les milieux potentiellement agressifs, ce qui est moins le cas pour le titane grade 5.

En outre, le titane grade 2 offre une moins bonne conductivité thermique, d’environ 60% par rapport à celle du titane grade 5. Cela signifie que la chaleur se propage moins avec du titane grade 2 qu’avec du titane grade 5. C’est mieux pour les smartphones qui chauffent donc moins. C’est notamment ce qui aurait guidé le géant sud-coréen dans son choix d’utiliser du titane grade 2 plutôt qu’un alliage, au détriment de sa résistance aux chocs pouvant toutefois, rappelons-le, offrir un niveau très satisfaisant dans cet exercice.