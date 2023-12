Les caractéristiques complètes des capteurs photo du Xiaomi 14 Ultra semblent se confirmer

Plusieurs rumeurs circulent au sujet du prochain fleuron de la marque Xiaomi, le Xiaomi 14 Ultra et plus particulièrement concernant ce qui est attendu comme une impressionnante configuration pour prendre des photos. Il semblerait que l’appareil embarque pas moins de 4 capteurs de 50 mégapixels avec des fonctionnalités distinctives dont voici tous les détails.

Récemment, Xiaomi a annoncé les smartphones flagship Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro pour le marché chinois. Nous attendons une prise de parole de la marque pour leurs disponibilités en France. Comme la précédente série des Xiaomi 13, celle-ci sera complétée par une version encore plus haut de gamme et résolument orientée vers la production des photos avec le Xiaomi 14 Ultra. Nous savons qu’il disposera de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 aussi présente sur d’autres téléphones haut de gamme.

Une configuration avec 4 capteurs de 50 mégapixels ?

Selon le très bien renseigné Digital Chat Station, le Xiaomi 14 Ultra serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels qui bénéficierait d’une ouverture variable entre f/1.6 et f/4.0 contre une plage de f/1.9 et f/4.0 pour le Xiaomi 13 Ultra. Ce capteur serait stabilisé optiquement, ce qui permettrait de limiter les bougés lors des prises de vue. Il y aurait également un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels aussi offrant un zoom optique 5x, sans perte. Enfin, la configuration serait complétée par un téléobjectif de 50 mégapixels pour un zoom optique 3,2x.



Xiaomi 13 Ultra

Pour les appels vidéo et les selfies, le Xiaomi 14 Ultra serait doté d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

Concernant les autres caractéristiques, rappelons que les rumeurs les plus sérieuses font état de la présence d’un écran AMOLED légèrement incurvé sur les 2 côtés et mesurant 6,7 pouces en diagonale. Il profiterait d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pouvant varier selon l’application en cours d’utilisation. Le mobile serait animé par une batterie ayant une capacité de 5500 mAh.