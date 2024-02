Google Pixel 6 : Chez ce marchand vous pouvez le trouver à un prix inférieur que sa version allégée le Pixel 6a !

Le Google Pixel 6 a deux ans, et c'est une bonne nouvelle ! Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est encore assez récent pour bénéficier des dernières mises à jour Android et Google. Il s’agit en plus d’un excellent smartphone, et l’un des plus plébiscités de la marque Google avec une appétence particulière pour la photographie. En ce moment, vous pouvez vous le procurer pour 308 € sur Rakuten, une nouvelle qui ne manquera pas de faire plaisir à tous ceux qui recherchent un nouveau haut de gamme.

Fiche technique du Google Pixel 6

Écran : Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD+, 90hz

: Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD+, 90hz Processeur : Google Tensor Titan M2

: Google Tensor Titan M2 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : capteur principal 50 Mp ; frontal 12 Mp

: capteur principal 50 Mp ; frontal 12 Mp Batterie : Batterie de 4614 mAh charge rapide 18W

Le Google Pixel 6 est le premier smartphone de l’enseigne de la Silicone Valley à nous proposer une puce Google Tensor, une puissante puce qui permet aux Pixels de se démarquer de la concurrence grâce à une excellente ergonomie. N'oublions pas de mentionner que les Pixels sont réputés pour leurs appareils photos !

Le Google Pixel 6 est disponible en ce moment pour 308 € sur Rakuten !

Le Google Pixel 6 est disponible maintenant à 308 € sur Rakuten, soit sous le prix du Google Pixel 6a. Nous vous le conseillons si vous êtes à la recherche d’un smartphone puissant à petit prix !