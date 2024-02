Collaboration Honor X Gameloft pour une version optimisée d’Asphalt9: Legends pour les Magic V2 et RSR Porsche Design

Honor et Gameloft, l’éditeur de jeux vidéo, viennent d’annoncer avoir uni leurs forces pour offrir une expérience de jeu optimisée sur les modèles pliants Magic V2 et Magic V2 RSR Porsche Design. Cette collaboration vise à repenser l’expérience ludique grâce à une adaptation spécifique du jeu Asphalt 9: Legends, tirant pleinement parti des avancées technologiques des deux appareils dont leur puissance mais aussi et surtout de leur écran interne pliant pouvant supporter la fréquence de 120 images par seconde.

La marque Honor a récemment lancé son smartphone pliant, au format livre, le Magic V2. Elle devrait annoncer les détails de la commercialisation de sa déclinaison, RSR Porsche Design lors du prochain salon MWC 2024 à Barcelone. Rappelons que les deux appareils font figure de mobiles pliants les plus fins au monde, une fois dépliés avec une épaisseur de 4,7 mm pour un poids de 231 grammes. Les deux smartphones sont animés par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive et une batterie divisée en deux unités ultra fines en silicone-carbone pour un total de capacité de 5000 mAh. Leur écran interne AMOLED fait 7,9 pouces avec une luminosité maximale de 1600 cd/m² et une possibilité de monter jusqu’à 120 Hz pour une fluidité à toute épreuve. C’est notamment cette caractéristique qui intéresse l’annonce actuelle vu que Gameloft propose une optimisation technique et visuelle du jeu de voitures Asphalt 9: Legends.

Disponibilité et accessibilité

L’édition spécialement optimisée d’Asphalt 9: Legends sera lancée sur Google Play en février 2024, garantissant une compatibilité totale avec les smartphones Honor Magic V2 et Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Le modèle Honor Magic V2, disponible en noir et violet alors que le Honor Magic V2 RSR Porsche Design sera disponible en gris avec la technologie de protection NanoCrystal Shield voulue particulièrement robuste.

Cette collaboration entre Honor et Gameloft veut ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire du jeu mobile, en mettant l’accent sur l’importance de l’adaptation des contenus ludiques aux avancées technologiques des appareils mobiles notamment sur les grandes tailles d’écran ainsi que leur capacité à supporter des fréquences de rafraîchissement élevées.