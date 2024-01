Le smartphone pliant Honor Magic V2 RSR Porsche Design sera disponible très bientôt

Après le smartphone pliant au format livre le plus léger et le plus fin au monde Magic V2 qui s’est fait attendre, mais qui est maintenant disponible, la marque a aussi révélé qu’une édition spéciale, Magic V2 RSR Porsche Design sera aussi distribué en Europe et en France. Les détails sur son prix et la date de disponibilité ne sont pas encore connus, mais on sait à quoi il ressemble et quelle sera sa configuration technique.