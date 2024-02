La Fnac vous fait gagner presque 200 € pour l'achat de l'un des tous derniers iPhone en version reconditionné

Se procurer un smartphone reconditionné devient de plus en plus évident pour un grand nombre de personnes. Il faut dire que bien souvent, cette pratique permet d’obtenir un appareil beaucoup moins cher et dans des conditions aussi bonnes que lorsque nous y accédons en version neuve. En ce moment, l’iPhone 14 Pro est disponible dès 814 € ! Une très belle baisse par rapport aux plus de 1000 € proposés l’année dernière à sa sortie.

Le reconditionné n’est pas la même chose que l’occasion, la différence est même énorme, car si en occasion vous accédez à un appareil utilisé précédemment, sans aucune retouche, eh bien, le reconditionné vous garantit que l’appareil auquel vous accédez a été remis aux normes, ce qui garantit beaucoup plus de qualité ! C’est le cas de l’iPhone 14 Pro que vous pouvez retrouver chez ce partenaire de la Fnac en version reconditionné dès 814 € !

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

Processeur : A16 Bionic

Capteurs photo : grand-angle (48 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

26h d'autonomie, 3200 mAh, charge rapide 20W

Pas de surprises, l’iPhone 14 Pro est puissant. Difficile de trouver un smartphone qui propose une différence significative de puissance par rapport à cet appareil ultra haut de gamme qui se positionne, avec les modèles Pro Plus et les Galaxy Ultra de Samsung, comme les plus hauts de gamme du marché.

Une version reconditionnée dès 814 € de l’iPhone 14 Pro !

En ce moment, vous pouvez accéder à l’iPhone 14 Pro, l’un des plus puissants smartphones proposés à ce jour par Apple, pour seulement 814 € en état correct, 817 € en bon état et jusqu’à 889 € en parfait état. En plus de cela, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois, et le produit est vendu par un partenaire certifié de la Fnac, ce qui vous donne accès à un service satisfait ou remboursé, et à un produit sous garantie.