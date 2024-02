Android 15, la version Développer Preview est là, voici les nouveautés du futur OS de Google

Respectant la traditionnelle nomenclature basée sur des desserts, Android 15 a été baptisé « Vanilla Ice Cream » par les équipes de développement de Google. Ce choix s'inscrit dans la lignée des précédentes versions, telles que Tiramisu (Android 13) et Upside Down Cake (Android 14). Toutefois, le grand public connaîtra cette mise à jour sous le nom simplifié d'Android 15.

Les nouveautés et améliorations attendues

La mise à jour Android 15 s'accompagnera d'un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations significatives. Parmi elles, on note :

- Le partage d'écran partiel, offrant la possibilité de partager ou d'enregistrer une application spécifique plutôt que l'intégralité de l'écran.

- Le retour des widgets sur l'écran de verrouillage, une fonctionnalité disparue depuis Android 5, potentiellement réservée aux tablettes et appareils multi-utilisateurs.

- L'introduction d'Auracast pour le partage audio via Bluetooth Low Energy.

- L'intégration par défaut de Health Connect by Android, pour une gestion centralisée des données de santé.

- Une meilleure approche des paramètres de confidentialité.

- L'archivage natif des applications, pour optimiser l'espace de stockage.

- Des protections renforcées contre le phishing via Play Protect.

- Des avancées en matière d'accessibilité, avec des préréglages simplifiés pour une meilleure lisibilité et navigation.

- L’accès pour les développeurs aux fonctionnalités avancées des caméras ainsi au traitement d’intelligence artificielle

- L'extension du support pour les appareils MIDI 2.0.

- De nouveaux indicateurs de performance pour une gestion améliorée de l'énergie et de la température.

Calendrier prévisionnel d'Android 15

Selon le programme défini par Google pour 2024, la sortie officielle d'Android 15 est attendue pour la fin du troisième trimestre, potentiellement entre août et septembre, voire début octobre. Ce calendrier s'aligne sur celui observé les années précédentes, avec plusieurs étapes clés :

- Developer Preview 1 : déjà disponible depuis le 16 février 2024,

- Developer Preview 2 : prévue pour mars 2024,

- Phases de bêta : s'étalant d'avril à juillet 2024,

- Tests de stabilité : courant de juin à la sortie finale,

- Lancement d’Android 15 : envisagé pour septembre 2024.

Quels appareils Pixel seront compatibles avant d’être déployé sur les autres marques

La question de la compatibilité des smartphones et tablettes avec Android 15 est centrale. Rappelons que lors de la sortie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google a annoncé 7 ans de mises à jour. Le géant américain a déjà prévu les modèles Pixel éligibles, incluant les séries Pixel 6 à Pixel 8, le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Les autres fabricants, tels que Samsung, Xiaomi, Honor, Motorola, Asus, et les autres publieront leurs listes respectives en temps voulu. Plus de détails seront révélés au fur et à mesure, notamment lors de la conférence Google I/O prévue probablement en mai 2024.