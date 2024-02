TCL lance sa nouvelle gamme de smartphones au MWC 2024, la Série 50

TCL a profité du MWC 2024 de Barcelone pour annoncer l'élargissement de sa gamme de smartphones, baptisée « Série 50 », soulignant son ambition de rendre la technologie 5G plus accessible au grand public. Cette nouvelle série se compose de quatre modèles distincts : le TCL 50 5G, le TCL 50 SE, le TCL 505, et le TCL 501. Chacun de ces appareils intègre l’une des principales innovations de la marque, à savoir la technologie NXTPaper pour certains modèles, conçue pour réduire la fatigue visuelle des utilisateurs.

Après une annonce globale présentant toutes les déclinaisons possibles des nouveaux smartphones TCL Série 50, ces lancements s'inscrivent dans la continuité du succès rencontré par les précédentes créations de la marque, telles que le TCL 40 NXTPAPER, distingué par un prix de l'innovation au CES 2024. La série 50 vise à offrir une expérience utilisateur améliorée, en combinant connectivité haut débit et performances élevées, pour répondre aux besoins des consommateurs les plus exigeants ainsi qu'à ceux recherchant des appareils d'un excellent rapport qualité-prix.

Innovation et design au cœur de la série 50

Le design soigné et les avancées technologiques caractérisent les nouveaux venus de la série 50. Le TCL 50 5G, le TCL 50 SE et le TCL 505 arborent un style épuré et intègrent la technologie NXTVISION, améliorant l'expérience visuelle grâce à des écrans offrant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une gestion de l'énergie optimisée, des capacités de charge intelligente, et une expérience sonore immersive grâce au son DTS 3D. Ces modèles bénéficient également de la technologie NXTURBO, optimisant leur performance.

Le TCL 50 5G se distingue par son processeur MediaTek Dimensity 6000+, 4 Go de mémoire vive, extensible de 4 Go supplémentaires de mémoire virtuelle, et 128 Go de stockage. Son écran de 6,6 pouces et sa batterie de 5010 mAh, associés à une connectivité 5G et la prise en charge de la technologie eSIM, en font un appareil de choix.

Le TCL 50 SE, quant à lui, bénéficie de la certification Google pour les entreprises, avec un écran de 6,8 pouces, une puce MediaTek Helio G88, 12 Go de mémoire vive, et une capacité de stockage de 256 Go.

Le TCL 505 offre un écran de 6,75 pouces, une fréquence de 90 Hz, et les mêmes caractéristiques de batterie et de stockage que les modèles précédents, tandis que le TCL 501, conçu pour une utilisation essentielle, propose une expérience visuelle satisfaisante avec son écran de 6,0 pouces, malgré une batterie de 3000 mAh de capacité inférieure.

En termes de prix, le TCL 50 5G et le TCL 50 SE seront disponibles dès le second trimestre 2024 au prix de 149 €. Le TCL 505 sera proposé à partir de 99 €, et le TCL 501, visant une clientèle à la recherche d'une option encore plus économique, sera mis en vente à 59 € à la même période.