Samsung offre son Galaxy S24 Ultra avec 140 € de réduction et jusqu'à 610 € de reprise... du jamais vue !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le dernier modèle ultra puissant proposé par Samsung. Avec un tarif élevé à plus de 1400 €, il est pourtant possible de faire baisser drastiquement son prix et cela, directement sur le site de Samsung. Nous vous disons tout !

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un véritable chef-d'œuvre technologique, caractérisé par l'introduction de Galaxy AI, une intelligence artificielle développée par Samsung. Cette innovation est accompagnée de composants encore plus avancés par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra. Actuellement disponible sur le site de Samsung, vous avez la possibilité de l'acquérir avec une offre des plus alléchantes, bénéficiant jusqu'à 610 € de reprise sur vos anciens appareils grâce à un bonus de reprise de 150 € en plus. À cela s'ajoutent 140 € de réduction grâce au code Rakuten10. De plus, une option de paiement en 24 fois sans frais est disponible pour faciliter l'acquisition de votre nouvel appareil !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Avec son design exceptionnel, le Samsung Galaxy S24 Ultra se démarque nettement en tant que modèle premium au sein de la famille des Galaxy S24 Series du fabricant sud-coréen. Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une résolution QHD+, il offre une qualité d'image inégalée, accompagnée d'un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Ce qui le place au sommet du marché actuel est son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. L'intégration de la Galaxy AI et la promesse de 7 ans de mises à jour renforcent encore davantage la pertinence du Galaxy S24 Ultra par rapport à son prédécesseur, le S23 Ultra.

Retrouvez notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra avec des réductions très importantes !

Actuellement proposé sur le site de Samsung, le Samsung Galaxy S24 Ultra est accompagné d'une offre des plus attrayantes, permettant de bénéficier jusqu'à 610 € de reprise sur vos anciens appareils, grâce à un bonus de reprise supplémentaire de 150 €. De plus, une réduction de 140 € est disponible grâce au code Rakuten10. Pour faciliter davantage l'acquisition de votre nouvel appareil, une option de paiement en 24 fois sans frais est également proposée. Que demander de plus !