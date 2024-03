Xiaomi 14 Ultra : ce smartphone haut de gamme va remplacer les appareils photo reflex, il est en précommande avec de nombreux cadeaux !

Le Xiaomi 14 Ultra vient d’être annoncé et vous pouvez d'ores et déjà le précommander auprès de différentes enseignes. C’est le cas chez Boulanger qui propose un financement spécial sans frais, un très gros bonus de rachat et vous offre un pack photo pro d’une valeur de 199 € ! Voyons tout cela ensemble.

Le Xiaomi 14 Ultra est le nouvel appareil surpuissant proposé par le constructeur chinois Xiaomi. Il s’agit à ce jour de son modèle le plus puissant et est probablement le smartphone avec le meilleur appareil photo du marché… Et cela, c’est parce qu'il a été développé en partenariat avec Leica, la célèbre marque de photo ! En ce moment, il vous est possible de vous le procurer en précommande avec de très nombreux avantages chez Boulanger. Pour l’achat de cet appareil affiché à 1499 €, vous obtenez 200 € de bonus de rachat au panier. Vous avez également la possibilité de payer votre appareil en 20 fois, et cela, sans aucuns frais supplémentaires ! Encore mieux, pour ceux qui recherchent une véritable expérience professionnelle pour vos photos, Boulanger vous offre un pack photo pro d’une valeur de 199 € qui vous permet de pouvoir transformer physiquement votre Xiaomi 14 Ultra en un appareil photo numérique. Cela est possible grâce à une coque en cuir à laquelle vous pouvez ajouter une poignée, mais aussi deux bagues d’objectifs. En plus de cela, ce kit offre même une batterie externe de 1500 mAh supplémentaire directement intégrée à la coque.

La fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Écran : AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon® 8 gen 3

Snapdragon® 8 gen 3 RAM : 16 Go de mémoire vive extensibles

16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go de stockage interne

512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels

: Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 32 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Avec 16 Go de RAM et une puce de Qualcomm, la Snapdragon® 8 Gen 3, qui n’est nul autre que la plus puissante du marché (la même que vous pouvez retrouver dans le Galaxy S24 Ultra de Samsung), le Xiaomi 14 Ultra est en lice pour être l’un des smartphones les plus intéressant à posséder dans le très haut de gamme. C’est notamment son appareil photo qui peut faire pencher la balance, car si en termes de puissance il est équivalent à ses rivaux, l’iPhone 15 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra, son appareil photo est meilleur ! Ses quatre objectifs font 50 Mégapixels chacun : Du jamais vu.

Retrouvez notre actualité à propos des performances photos du Xiaomi 14 Ultra.

Le Xiaomi 14 Ultra est disponible en précommande avec une très belle offre chez Boulanger

En ce moment, vous avez la possibilité de précommander le Xiaomi 14 Ultra avec de nombreux avantages chez Boulanger. Affiché à 1499 €, vous bénéficiez d'un bonus de rachat de 200 € ajouté directement au panier. De plus, vous avez la possibilité de régler votre appareil en 20 fois, sans frais supplémentaires. Mieux encore, comme nous le disions, Boulanger vous offre un pack photo professionnel d'une valeur de 199 € avec votre achat !