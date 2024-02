Xiaomi 14 Ultra, vers une nouvelle ère de la photographique ?

La conférence de presse de Xiaomi, prévue le 25 février à partir 15 heures, promet de lever le voile sur la version européenne du Xiaomi 14 Ultra, le modèle le plus haut de gamme de la marque. Il sera d’abord officialisé en Chine lors d’une présentation spéciale le 22 février. En Europe, il sera aussi accompagné des Xiaomi 14 qui ont déjà fait l’objet d’une annonce en Chine en octobre dernier. Il sera alors temps de connaître les configurations proposées ainsi que les prix pratiqués.

Récemment, le site MySmartPrice a diffusé des clichés qui semblent authentiques du Xiaomi 14 Ultra. Ces images ont révélé un design fidèle à celui de son prédécesseur, mettant particulièrement en valeur l'ensemble de ses capteurs photographiques disposés dans un vaste cercle à l'arrière de l'appareil.

Finalement, c’est Xiaomi qui confirme le design de l’appareil à travers une communication, entre autres, via les réseaux sociaux.

Innovation photographique : au cœur de la stratégie de Xiaomi

Le Xiaomi 14 Ultra se distinguerait par sa proposition audacieuse dans le domaine de la photographie, ambitionnant de rivaliser avec les ténors du marché que sont les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Huawei P60 Pro ou Samsung Galaxy S24 Ultra avant l’arrivée aussi attendue d’un autre prétendant, le Honor Magic6 Pro. Le modèle Xiaomi serait équipé de trois capteurs Sony IMX858 de 50 mégapixels. Parmi eux, un est dédié aux prises de vues en ultra grand-angle, tandis que les deux autres, des téléobjectifs stabilisés optiquement, offriraient des capacités de zoom optique de 3,2x et 5x. Le capteur principal, également signé Sony, afficherait une flexibilité d'ouverture notable, variant de 1,63 à 4,0. En outre, un capteur frontal de 32 mégapixels serait intégré, le tout étant optimisé par Leica. Cette collaboration promet des filtres exclusifs accessibles via l'application appareil photo, enrichissant ainsi l'expérience de capture d'images.

Parallèlement, la marque a officialisé la création de l’Institut Xiaomi X Leica Optical. Pour les deux marques, il s’agit de développer « un standard industriel révolutionnaire pour la performance optique dans les appareils mobiles ». Le Xiaomi 14 Ultra sera le premier modèle à en profiter. Selon Xiaomi, plus de 200 experts travailleront de concert pour concevoir des lentilles optiques ultra précises, réaliser les meilleures performances possibles en photo et effectuer des recherches de technologies optoélectroniques de pointe.

Xiaomi 14 Ultra, une configuration technique des plus avancées

Le Xiaomi 14 Ultra ne se contente pas d'innover sur le plan photographique, mais s'annonce également comme une véritable prouesse technique. Partageant le même chipset que le Xiaomi 14, il se doterait de 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5X et propose un espace de stockage conséquent de 1 To. Sa batterie, d'une capacité de 5300 mAh, supporterait une charge rapide de 90 watts, une charge sans fil de 50 watts et offrirait la possibilité d'une charge inversée. L'affichage serait confié à un écran AMOLED de 6,73 pouces, incurvé sur les quatre côtés, compatible HDR10+ et Dolby Vision. La technologie LPTO lui permet d'ajuster automatiquement sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Complet, le Xiaomi 14 Ultra sera compatible 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et bénéficiera de la certification IP68, garantissant une résistance totale à l'eau et à la poussière. Il intégrerait également un émetteur infrarouge, le transformant en télécommande universelle.

Des matériaux premium pour une expérience résolument haut de gamme

Le constructeur envisage de lancer une version du Xiaomi 14 Ultra avec un châssis en titane, à l'instar du Samsung Galaxy S24 Ultra et des iPhone 15 Pro et Pro Max, tout en proposant des variantes avec un cadre en aluminium et un dos en verre ou en simili-cuir. Nous verrons au MWC si les deux finitions sont effectivement proposées au public européen ou si l’une d’entre elles est privilégiée. Enfin, dernière rumeur en date qui est assez sérieuse pour être relayée, le prix de l’appareil serait de 1499 €. Reste à confirmer ou infirmer tout cela dans les prochains jours.