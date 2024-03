OnePlus et HoYoverse lance l'édition spéciale OnePlus 12R Genshin Impact

Récemment, la marque OnePlus a lancé son smartphone Premium OnePlus 12R. Désormais, on peut compter sur une version inédite, le OnePlus 12R Genshin Impact Edition, empreinte d’une configuration technique des plus poussées pour les fans du jeu vidéo afin de garantir aux gamers des graphismes de haute qualité et une jouabilité fluide.

Au cœur de cette édition spéciale, on trouve la technologie HyperRendering de la plateforme propriétaire de OnePlus, le Trinity Engine. Cette technologie permet d'obtenir des effets de lumière réalistes, plongeant les joueurs dans des mondes virtuels avec des graphismes HDR fidèles à la réalité. L’écran du smartphone AMOLED ProXDR de 6,78 pouces doté d’une haute définition et d’une fréquence de rafraîchissement variable automatiquement de 1-120Hz, soutenu par la technologie LTPO de quatrième génération, offre une expérience visuelle supérieure avec, pour ne rien gâcher, une protection Corning Gorilla Glass Victus 2, contre les chocs et les rayures. Rappelons qu’il peut offrir une luminosité maximale de 1600 cd/m² et de la compatibilité avec les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision.

Une expérience de jeu rapide et fluide

Le OnePlus 12R Genshin Impact Edition propose exactement la même configuration technique que le OnePlus 12R classique. Il optimise l'expérience de jeu grâce à la technologie HyperBoost et s’appuie sur la présence du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go (format UFS 3.1). Il est compatible Wi-Fi 7 et dispose du Bluetooth 5.3 ainsi que de la technologie NFC, sans oublier la 5G. Notez l’intégration d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Le smartphone OnePlus 12R Genshin Impact Edition est équipé d’une batterie d’une capacité de 5500 mAh et supporte la charge rapide 100 watts. Pour prendre des photos, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif à macro de 2 mégapixels. Pour les appels vidéo et les selfies, il s’appuie sur un capteur de 16 mégapixels.

Un design exclusif et de très nombreux accessoires inspirés de Keqing

Cette édition spéciale se distingue par un design exclusif inspiré du personnage Keqing de Genshin Impact, avec une coloration Electro Violet et des motifs de paon blanc argenté. Le système d'exploitation OxygenOS 14 personnalisé plonge les utilisateurs dans l'univers fantastique de Teyvat, offrant une interface utilisateur, des icônes d'applications système et des animations uniques. En outre, dans la boîte, on peut également compter sur la présence d’un adaptateur secteur Genshin Impact Keqing- Thème « Éclair scintillant » 100 W SUPERVOOC, d’un câble de charge rapide personnalisé Genshin Impact Keqing « Éclair scintillant », d’un extracteur de tiroir SIM personnalisé Genshin Impact Keqing, thème « Talon aiguille foudroyant », d’un étui de téléphone personnalisé sur le thème de Genshin Impact Keqing, d’un support de téléphone en acrylique Chibi personnalisé sur le thème Genshin Impact Keqing. Il y a également des autocollants Chibi personnalisés sur le thème Genshin Impact Keqing, une affiche sur le thème de Genshin Impact Keqing « Dépassez la vitesse de l’éclair », des badges métalliques commémoratifs Chibi de Genshin Impact à collectionner, personnalisés sur le thème de Keqing × 8 (ensemble complet), un badge personnalisé en fer-blanc avec personnage brillant sur le thème de Genshin Impact Keqing, un ornement de support en acrylique personnalisé sur le thème de Genshin Impact Keqing et une lettre à l’intention du joueur.

Prix et disponibilité du OnePlus 12R Genshin Impact Edition

Le smartphone OnePlus 12R Genshin Impact Edition est disponible depuis le 28 février 2024, avec un prix de 749 €. Les précommandes sur OnePlus.com bénéficient d'une réduction exclusive de 50 €, ainsi que d'une coque supplémentaire pour le mobile. Un rabais supplémentaire de 10 % est prévu pour les étudiants.