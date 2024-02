OnePlus veut renouer avec sa communauté française et propose une boutique éphémère le 9 février à Paris pour acheter le OnePlus 12 et le OnePlus 12R

Le 9 février marque une date importante pour OnePlus et sa communauté en Europe, notamment en France. Pour la première fois depuis 2019, la marque de téléphonie mobile organise un événement exceptionnel à Paris, au Westfield Forum des Halles, afin de célébrer le lancement de sa nouvelle série OnePlus 12. Cette boutique éphémère, ouverte uniquement durant une journée de 13h à 18h, offrira aux fans de la marque et au grand public l'opportunité de découvrir et d'acquérir le dernier-né de la famille OnePlus dans un cadre exclusif et convivial.

OnePlus propose son nouveau smartphone en France. Outre la voie de son site Internet, la marque a décidé de mettre en place un événement pop-up qui se distingue par plusieurs aspects. Ainsi, une boutique éphémère sera installée au cœur de Paris, au centre commercial Westfield Forum des Halles. Les visiteurs auront non seulement la possibilité d'acheter le OnePlus 12 grâce à un stock limité, mais bénéficieront également d'offres spéciales d'une valeur allant jusqu'à 549 €. Les 20 premiers acheteurs seront particulièrement gâtés, recevant chacun une paire d'écouteurs BeoCom Portal de Bang & Olufsen.

Outre la vente exclusive, les participants pourront vivre une expérience immersive avec les derniers smartphones de la marque, y compris les OnePlus 12 et OnePlus 12R, sans oublier les nouveaux écouteurs TWS, les OnePlus Buds 3. Le fabricant promet également des cadeaux pour les 50 premiers visiteurs, allant des produits OnePlus à divers objets de collection et vêtements.

Des fonctionnalités innovantes à l'honneur

La directrice du marketing chez OnePlus Europe, Celina Shi, souligne l'enthousiasme suscité par la nouvelle série OnePlus 12 au sein de la communauté européenne. L'événement parisien vise à renforcer ce lien en présentant les atouts phares de ces modèles, notamment à l'occasion du 10e anniversaire de la marque. Les visiteurs auront le privilège de découvrir des fonctionnalités avancées, telles que l'écran AquaTouch, qui reste réactif même mouillé, des capacités de jeu mobile améliorées et d'autres innovations qui définissent la série OnePlus 12.

Rappelons que le nouveau smartphone OnePlus 12 se distingue par l’intégration du chipset Snapdragon 8 Gen 3, un moteur Trinity exclusif, un écran AMOLED Super Fluid ProXDR 1440x3168 pixels 120 Hz compatible HDR10+ et Dolby Vision. Il embarque une batterie de 5400 mAh supportant la charge à 100 watts en filaire et 50 watts sans fil. Il propose trois capteurs photo à l’arrière avec un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un téléobjectif de 64 mégapixels permettant de réaliser un zoom optique 3x et un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels. Le tout est optimisé avec la marque Hasselblad. Le OnePlus 12 sera proposé à un prix de 969 €.

La marque propose également le smartphone OnePlus 12R. Un peu plus modeste, ce dernier utilise un Soc Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive, une batterie de 5500 mAh supportant la charge filaire à 100 watts, un écran AMOLED ProXDR 120 Hz de 6,78 pouces compatible HDR10+ et protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2. Il est doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif à macro de 2 mégapixels. Il sera disponible pour un prix de 699 €.

Plus qu'un simple achat : une expérience communautaire enrichissante

Plus qu'un événement de vente, la boutique éphémère OnePlus au Westfield Forum des Halles se veut un lieu de rassemblement pour la communauté, offrant une expérience enrichissante et interactive. Outre la présentation des nouveaux produits, OnePlus entend célébrer cette journée avec des rafraîchissements, des boissons et de nombreuses surprises, affirmant son engagement à créer des moments de partage et de découverte pour ses utilisateurs. Ainsi, la marque veut renouer avec sa communauté après plusieurs mois d’absence sur le territoire.