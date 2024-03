Fuite des caractéristiques techniques et autres visuels du Samsung Galaxy A35

Au début de cette année, Samsung a levé le voile sur sa série Galaxy S24 et dans les prochaines semaines, la marque devrait annoncer ses smartphones de milieux de gamme, de la série A55 et A35. Ce dernier vient de faire l’objet d’une fuite conséquente dévoilant l’ensemble de ses caractéristiques techniques et d’autres visuels, suite à ceux déjà publiés sur la toile. En voici tous les détails.

En janvier, Samsung a annoncé sa nouvelle série de Galaxy S24 boostée à l’intelligence artificielle et plus récemment, c’est le Galaxy A15 qui a été officialisé par la marque. Maintenant, la place est faite pour les prochains Galaxy A35 et Galaxy A55 qui viennent logiquement remplacer les Galaxy A34 et Galaxy A54 de l’année dernière et visent le segment intermédiaire du marché. Au cours des derniers mois, diverses fuites ont dévoilé les caractéristiques attendues des futurs Galaxy A35 et Galaxy A55. Maintenant, c'est l’intégralité de la fiche technique qui a été publiée et dont voici la teneur. Rappelons que ces mobiles sont attendus pour une présentation officielle courant mars. Il ne reste donc plus longtemps à patienter avant la confirmation du bon dire de ces rumeurs.

Des couleurs et un design séduisant avec une fiche technique légèrement améliorée

Le Galaxy A35 serait donc disponible en quatre coloris : lilas, gris graphite, argent et citron. Le téléphone affiche des dimensions de 161,7x78 mm pour une épaisseur de 8,2 mm et un poids de 209 grammes. De plus, il bénéficiera d'une certification IP67, garantissant sa résistance à la poussière et à l'eau, comme son prédécesseur.

Le Galaxy A35 promet une expérience visuelle intéressante, notamment grâce à son écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une découpe pour la caméra frontale, d'une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, et d'une définition de 1080x2340 pixels. Côté performances, le téléphone serait équipé du chipset Samsung Exynos 1380 et fonctionnerait sous le système One UI 6.1 basé sur Android 14.

Le Galaxy A35 serait proposé avec 6 Go ou 8 Go de RAM, avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go, selon la configuration choisie. Pour la photographie, l'appareil disposerait d'un ensemble de trois caméras à l'arrière, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.8, un capteur ultra-grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f/2.2, et une caméra macro de 5 mégapixels avec une ouverture de f/2.4.

Pour les selfies et les appels vidéo, ce téléphone Samsung pourrait être équipé d’un objectif frontal de 13 mégapixels avec une ouverture de f/2.2. Enfin, le Samsung Galaxy A35 serait alimenté par une batterie de 5000 mAh sans que l’on connaisse encore la puissance de charge supportée. De ce côté, il ne faut pas s’attendre à un miracle, car Samsung est plutôt raisonnable dans ce domaine face aux autres mobiles de milieu de gamme qui proposent des vitesses de chargement bien plus rapides que les téléphones sud-coréens.