Le design des Galaxy A35 et Galaxy A55 de Samsung semblent se confirmer

Après la publication de ce qui pouvaient être des photos des futures séries de milieu de gamme Galaxy A35 et Galaxy A55, le design semble se confirmer avec des lignes épurées et un profil légèrement gonflé au niveau des boutons de contrôle. En voici tous les détails.

Samsung s'apprête à enrichir sa célèbre gamme de smartphones avec l'introduction imminente des modèles Galaxy A35 et A55. Ces derniers sont destinés à perpétuer le succès des précédentes générations qui se sont distinguées comme des incontournables sur le marché mondial des smartphones, à savoir les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G.

Les premières images réalistes du Galaxy A55 remontent à la fin de l’année dernière. Un peu plus tôt dans l’année, des photos ont été publiées puis les mobiles Galaxy A35 et Galaxy A55 ont été repérés dans les listes de certification laissant penser à un lancement imminent. À la suite de la présentation des smartphones haut de gamme Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra le mois dernier, et après le l’annonce de la disponibilité de ses modèles d’entrée de gamme, Galaxy A15 et Galaxy A15 5G, Samsung semble désormais concentrer ses efforts sur le segment milieu de gamme, essentiel à sa stratégie commerciale globale.

Convergence de design et avancées technologiques

La publication de visuels marketing par Evan Blass, plus connu sous son pseudonyme Evleaks, propose un aperçu détaillé du design des Galaxy A35 et A55. Ces images révèlent une esthétique cohérente entre les deux modèles, reflétant la volonté de Samsung d'harmoniser le design de ses différentes gammes. Les futurs modèles devraient ainsi arborer une configuration similaire à celle du Galaxy S24, avec notamment trois objectifs photo alignés verticalement au dos de l'appareil. Les options de couleur incluraient le rose, le noir, le blanc et, pour l'un des modèles, une variante jaune exclusive.

D'un point de vue technique, le Galaxy A55 marquera une première dans la gamme A avec un châssis entièrement métallique, tandis que le Galaxy A35 introduira une caméra selfie intégrée dans un poinçon, se distinguant de la précédente génération qui utilisait une encoche. Ces modifications esthétiques s'accompagnent également d'une légère excroissance sur la tranche pour les boutons de volume et de mise en veille, différenciant ainsi les nouveaux modèles de la série Galaxy S24 aux bords plus épurés.

Performances de vente et attentes du marché

Historiquement, les smartphones de la gamme Galaxy A figurent parmi les plus vendus de Samsung, avec le Galaxy A54 se classant dans le top 10 mondial l'année dernière. Cette tendance devrait se poursuivre avec les Galaxy A35 et A55, bien que leurs spécifications précises restent à confirmer. Le positionnement tarifaire devrait se situer entre 400 et 550 euros, en fonction des configurations de stockage et de mémoire vive.

La finalisation des éléments visuels marketing laisse présager une annonce officielle imminente, potentiellement dans les semaines à venir, certainement après le MWC 2024 de Barcelone qui ouvrira ses portes fin février, suivant ainsi le calendrier de lancement observé l'année précédente pour les modèles Galaxy A34 et A54.