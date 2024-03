Google Pixel 8 : le porte-étendard de la marque baisse de 200 € chez ce marchand !

Le Pixel 8 de Google est disponible en ce moment sur Rakuten avec plus 200 € de réduction sur son prix constructeur et avec de nombreux avantages qui ont largement de quoi nous faire sauter le pas. Nous vous disons tout sur cette offre excellente !

Le Google Pixel 8, dernier modèle haut de gamme de la série Pixel du fabricant américain Google, incarne parfaitement l'innovation caractéristique de la marque. Au-delà de proposer de nouveaux gadgets, le Pixel 8 vise à révolutionner l'expérience utilisateur grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle Nano Gemini. L'une des innovations notables est baptisée Circle for Search, signifiant littéralement « entourer pour rechercher ». Il s'agit d'un nouveau mode de recherche entièrement basé sur l'IA, et les retours sont positifs quant à son efficacité.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Google Tensor G3

8 Go

128 Go

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

10,5 MP, f/2.2

4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Revenons sur la fonction novatrice Circle to Search qui révolutionne l'expérience de recherche sur les Google Pixel 8 et 8 Pro en éliminant la nécessité de basculer entre les applications. Cette fonction permet d'effectuer des recherches de manière plus rapide, intuitive, et sans interrompre le flux des applications en cours. En utilisant des gestes instinctifs tels que le cercle, la tape, le « griffonnage » ou la mise en surbrillance, les utilisateurs peuvent cibler facilement n'importe quel élément à l'écran pour obtenir des résultats de recherche pertinents. Une caractéristique notable est que cela fonctionne également avec les images ! Et le mieux, c'est que cette fonction n'est que l'une parmi d'autres à nous proposer une véritable amélioration de l'expérience utilisateur.

Le Google Pixel 8 est actuellement disponible avec une réduction de 200 €, proposé à 548 € sur Rakuten

Le prix initial de 799 € affiché par l'entreprise Google descend énormément grâce à cette promo et atteint les 548 € ! Et cette réduction ne vient pas seule puisque l'appareil est une version importée qui bénéficie d’une assurance et d’une garantie de 2 ans.