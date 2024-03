Le futur smartphone Motorola Moto edge50 Pro aurait une batterie qui se rechargerait très rapidement sans fil

La marque Motorola a réussi à prendre une part de marché plus importante en 2023 que les années précédentes et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, elle devrait proposer en 2024 de nouveaux modèles toujours plus attractifs. Le Motorola edge50 Pro serait l’un d’entre eux. Il vient effectivement d’être repéré dans les listes de certification des appareils électroniques livrant des informations sur la capacité de sa batterie. En voici tous les détails.