Asus présente son nouveau flagship, le Zenfone 11 Ultra directement inspiré du ROG Phone 8

Début janvier, Asus présentait le smartphone gaming ROG Phone 8 et sa déclinaison, le ROG Phone 8 Pro. Après une fuite concernant ses caractéristiques techniques et son design, la marque vient de lever le voile sur un nouveau mobile haut de gamme, le Zenfone 11 Ultra. Celui-ci vient succéder au très compact Zenfone 10 et propose un gabarit beaucoup plus grand. Ainsi, on passe à des dimensions de 146,5x68,1x9,4 mm à 163,8x76,8x8,9 mm. Le poids aussi a été revu à la hausse, passant de 172 grammes à 224 grammes. Ce sont les mêmes mesures et le même poids que le ROG Phone 8 ou le ROG Phone 8 Pro avec lequel le Zenfone 11 Ultra partage beaucoup de caractéristiques techniques.

Le Zenfone 11 Ultra est un modèle totalement étanche, certifié IP68, ce qui est normal vu son positionnement sur le marché. Il est décliné en 4 coloris : bleu, gris, noir ou « sable ».

Il dispose d’un bloc de capteurs photo installés sur une plaque noire, dans le coin supérieur à gauche, au dos de l’appareil. En façade, on peut compter sur la présence d’un écran AMOLED qui occupe 94% de la surface avant avec des bords particulièrement fins. L’écran est protégé contre les rayures et les chocs grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2, soit l’une des plus avancées et solides à ce jour. Il mesure 6,78 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement dynamique (LPTO) pouvant varier automatiquement entre 1 et 120 Hz. Notez que pour les jeux, il peut toutefois monter jusqu’à 144 Hz afin d’offrir une fluidité remarquable. Officiellement, Asus annonce une luminosité de 1600 cd/m² avec des pics à 2500 cd/m², sous certaines conditions, exactement comme les ROG Phone 8.

Exactement la même configuration technique sur les ROG Phone 8

Pour prendre des photos, le mobile s’appuie sur la même configuration que les ROG Phone 8. Il s’agit donc d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX890 stabilisé grâce un gimball mécanique sur 6 axes pour limiter les bougés. Il y a également un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels avec une lentille Free-form pour limiter les déformations et un téléobjectif de 32 mégapixels pour un zoom optique 3x. L’appareil est compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC et dispose d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran pour déverrouiller l’appareil. Pour fonctionner, le Zenfone 11 Ultra est équipé d’une batterie d’une capacité de 5500 mAh répartie en deux unités avec le support d’une charge à 65 watts au maximum et sans fil à 15 watts (Qi 1.0). Le chargeur n’est pas livré dans la boîte. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et, respectivement 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne.

Des fonctions de traduction basées sur l’intelligence artificielle

Le mobile est livré avec Android 14 avec 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité. Il propose nativement plusieurs fonctions d’intelligence artificielle. Comme les Samsung Galaxy S24, il est capable de traduire en temps réel des appels téléphoniques. Les langues prises en charge sont le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le portugais, l’italien et le japonais). Il peut également transcrire directement des dialogues. Les fonds d’écran peuvent aussi bénéficier de l’intelligence artificielle (AI Wallpaper) pour créer des images personnalisées à partir de 6 styles différents. Enfin, on peut aussi compter sur la fonction AI Noice Cancellation qui optimise l’audio lors d’une conversation téléphonique pour une communication claire même dans les environnements les plus bruyants.

En outre, Asus propose aussi la fonction GlideX pour transférer des applications mobiles vers d’autres appareils comme des moniteurs, par exemple simplifiant ainsi les transferts de fichiers. L’application Phone Link permet aussi la copie de documents d’un appareil à un autre, de gérer les SMS à partir d’un PC

Le smartphone Asus Zenfone 11 Ultra en version 12+256 Go sera disponible à partir du 14 avril pour un prix de 999 € tandis que la configuration 16+512 Go sera proposée à 1099 €, à la même date. Jusque-là, Asus propose de précommander les deux appareils avec une réduction de 100 € à la clé.