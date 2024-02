Asus Zenfone 11 Ultra, fuite de sa fiche technique quasi complète et de son design

Contrairement aux spéculations récentes annonçant la fermeture de sa division mobile, Asus a rapidement mis fin aux rumeurs, confirmant la pérennité de sa ligne de smartphones. Et, bien avant la présentation officielle du futur Zenfone 11, une fuite monumentale vient dévoiler ce qui serait les caractéristiques techniques, mais également les lignes du prochain modèle Zenfone qui viendrait succéder au Zenfone 10. Il s’agirait du Zenfone 11 Ultra mis en lumière par le très bien renseigné OnLeaks.

Selon les visuels proposés sur le réseau social X par OnLeaks, il semblerait que le design du Zenfone 11 Ultra se distingue nettement de celui de son prédécesseur, le Zenfone 10 dont vous pouvez lire notre test complet. En effet, il opterait pour des dimensions plus généreuses et une esthétique rappelant le récent ROG Phone 8 que nous avons aussi testé. Toutefois, Asus a choisi de tempérer l'aspect « gaming » au profit d'une finition plus « premium », visant ainsi un public plus large.

Des caractéristiques techniques similaires au ROG Phone 8 Pro

Le Zenfone 11 Ultra aurait une fiche technique très similaire au ROG Phone 8 Pro elle-même très proche de celle du ROG Phone 8, se différenciant uniquement par la quantité de mémoire vive et de stockage embarquée. Il serait ainsi équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, accompagné d’un maximum de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, garantissant une performance fluide et réactive. Son écran OLED LTPO de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant varier entre 1 et 120 Hz aurait une définition FHD+. Notez qu’il serait même capable de proposer une fréquence de 144Hz, mais uniquement en mode Jeux.

L'autonomie serait également un point fort de cet appareil, avec une batterie de 5500 mAh compatible avec la recharge rapide de 65 watts et la recharge sans fil de 15 watts. Côté photographie, le Zenfone 11 Ultra ne devrait pas décevoir avec un capteur principal de 50 mégapixels profitant d’un stabilisateur mécanique de type Gimball sur 6 axes. Il serait accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 32 mégapixels pour un zoom optique 3x, sans oublier le capteur selfie de 32 mégapixels. Asus proposerait ce modèle en cinq coloris : Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green et Desert Sienna.

Bien que les informations sur les tarifs et la date exacte de lancement restent encore à confirmer, il est fort probable que le Zenfone 11 Ultra soit présenté lors du MWC 2024, qui se tiendra à la fin du mois de février.