Vous ne connaissez pas ce jeu vidéo, et pourtant il est le titre français le plus récompensé de l'année !

Il y a une semaine avait lieu la cinquième cérémonie des Pégases. Si vous ne connaissez pas, il s’agit des « Césars » du jeu vidéo français, récompensant les meilleures œuvres vidéoludiques nées sur le territoire français. Au cours de cette cérémonie, un jeu en particulier à attirer les regards en raflant trois récompenses, le record de cette édition. Issu des écuries des studio Old Skull Games et Ubisoft Montpellier, le titre a la particularité d’être un jeu mobile !

Le jeu vidéo français est une histoire de qualité. Il fut une époque, entre la deuxième moitié des années 80 et le début des années 90, où le jeu vidéo français se démarquait tant de la concurrence internationale que nous lui donnions le nom de French Touch. Cette mouvance était alors portée par des créateurs de renom tels que Eric Chahi et son célèbre Another World, ou encore Frédérick Raynal à l’origine du non moins réputé Little Big Adventure et de la célèbre saga Alone in The Dark qui continue à vivre aujourd’hui et qui aura influencé une grande partie du jeu vidéo mondial ! Rien que ça.

La French Touch n’a pas disparue et compte bien revenir plus forte que jamais !

La French Touch est aussi une histoire de sociétés. C’est par exemple Cryo Interactive, Delphine Software, Kalisto Entertainment, ou encore la célèbre Infogrames (aujourd’hui disparue). Et parmi celles qui ont réussi à traverser les années et s'imposer, nous retrouvons Ubisoft ! Né à Carentoir en Bretagne, Ubisoft est aujourd'hui l’une des entreprises de jeu vidéo les plus puissantes à l’international portant des franchises si célèbres et nombreuses qu’il serait impossible d’être exhaustif. Nous pouvons citer Rayman, Assassin’s Creed, Prince of Persia, Far Cry et les différentes adaptations vidéoludiques, plus ou moins proches, des romans de Tom Clancy.

Et pourtant, malgré l’empire qu’est devenue l’entreprise, celle-ci n’oublie pas ses racines. En témoignent les jeux plus modestes et « indépendants » que Ubisoft continue à éditer, voire même à développer directement en France ! Parmi ceux-ci, nous retrouvons Soldats inconnus : Frères d’armes, le lauréat de trois récompenses décernées pendant la cérémonie annuelle des Pégases, également intitulé Valiant Hearts - Coming Home dans la langue de Kurt Russel.

L’âge d’or de la French Touch est peut-être passé depuis bientôt 30 ans, mais cela n’empêche pas les studios Old Skull Games et le légendaire Ubisoft Montpellier (fondé en 1994 sous le nom de Ludimédia et à l’origine de Rayman avec Michel Ancel) de nous (re)proposer un peu de cette aura particulière teintée de 2D, de beaux graphismes et de gameplay simples qui faisait l’essence des jeux de cette période. Si nous retrouvons ce souffle des premières heures, en revanche, le jeu propose une 2D résolument moderne soutenue par le magnifique moteur de Jeu Ubiart Framework développé par Ubisoft Montpellier et utilisé notamment pour l’opus précédent : Soldat Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre.

Soldats inconnus : Frères d’armes, un puzzle game, et bien plus que ça…

Dans Soldats Inconnus : Frère d'armes, nous incarnons différents personnages pendant la première Guerre mondiale, de 1917 à 1918, dont James, un soldat afro américain qui décide de s’enrôler dans l'armée américaine à la suite de son frère Freddie (personnage du premier jeu), et se retrouvant ainsi dans le 15e régiment… Régiment aussi connu sous le nom de Harlem Figters. Nous incarnons également George, un mystérieux pilote anglais ; Ernst, un militaire allemand qui se retrouve dans ce conflit bien malgré lui à la recherche de sa bien aimée ; ou encore l'infirmière Anna et le chien Walt, que nous avions déjà pu incarner dans le premier opus !

Ces différents points de vue seront l'occasion de faire vivre au joueur une histoire complexe et nuancée parlant tout autant de la guerre que des nombreux thèmes connexes qui entourent cette période : ségrégation, sexisme, violence… Mais contant l’Histoire avec un grand H, le tout en adoptant un ton que l'on pourrait qualifier de poétique, voire de contemplatif par moment, grâce à une direction artistique magnifique et une bande son et des bruitages sonores absolument envoûtants.

La bande son est d'ailleurs d'autant plus efficace que le choix a été fait de ne pas faire parler les personnages pendant les phases de jeu, leur réservant des voix uniquement pour les vidéos cinématiques qui ponctuent l'aventure de nos protagonistes. Pour tout cela, rien d'étonnant à ce que l'un des prix décernés à l'œuvre pendant les Pégases soit intitulé « Au-delà du jeu vidéo ».

En ce qui concerne le gameplay pur, vous allez jongler entre des phases d'action et d'énigmes tout au long de l'aventure, vous plaçant dans des situations qui vous feront découvrir un peu plus l'histoire des différents soldats (et de Walt !). Nous aurons également le droit à une plongée dans l’Histoire grâce à de nombreux documents à ramasser durant les chapitres nous contant des faits historiques parfois très précis, et pas toujours très connus du grand public. Eh oui, le titre est certes un puzzle game, mais il n'en reste pas moins centré en grande partie sur sa narration. Il a d'ailleurs gagné le prix de l'excellence narrative !

Cela on le doit à une équipe composée des directeurs audio et artistiques de jeux tels que Beyond Good & Evil ou Peter Jackson's King Kong : The Official Game of the Movie, ainsi qu’à certains level designers ayant officiers sur les excellents Rayman Origins et Rayman Legends, nous explique Ubisoft.

Mais, nous ne vous en dirons pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise, car ce jeu vaut définitivement le coup que vous aimiez l'histoire avec un grand H, ou simplement les belles histoires !

Où est disponible le « Meilleur jeu vidéo mobile » de l'année ?

Récompensé également d’un troisième titre, celui de « meilleur jeu mobile », Soldats Inconnus : Frère d'armes est une production Netflix et est donc disponible sur Netflix Gaming, gratuitement si vous possédez un compte ! Cependant, à l’instar de son grand frère qui n’était pas un jeu mobile, le titre est également disponible depuis le 7 mars 2024 sur différentes consoles : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch ou encore PC, et possède même une version Valiant Hearts The Collection regroupant les deux jeux et disponible sur PC et consoles pour 24,99 €. Un jeu qui prouve plus que jamais que le jeu mobile est capable de proposer des titres du même acabit que sur console et PC.