Doit-on s'en inquiéter ? Les jeux mobile écrasent le marché console et PC

Depuis quelques années, on observe la montée en puissance du jeu mobile. Il faut dire que cela tient presque de l’évidence. Aujourd’hui, nous avons tous un appareil dans notre poche qui permet aux éditeurs et développeurs de nous proposer directement leurs jeux, plutôt que de passer par des PC et consoles plus chers et plus difficile d’accès. Mais cette croissance du jeu mobile combinée à une accessibilité de plus en plus simple ne risque-t-elle pas de mettre en danger le marché du jeu vidéo traditionnel ?

Des chiffres sans concessions sur le marché du jeu mobile en 2023

Si le jeu mobile est assez souvent considéré comme proposant des jeux plus simples, moins blockbusters que sur consoles et PC, il est, en tout cas, indéniable que le grand public s'y adonne et l’apprécie. En 2023, le jeu mobile sur Android et IOS correspondait à 49 % du chiffre d'affaires global sur le marché du jeu vidéo, face au total réuni des titres sur PC, consoles et navigateurs ! 92,6 milliards de dollars… Dans ce contexte, difficile de minimiser l’importance des jeux mobile, du moins en des termes pécuniaires et donc son influence sur le monde économique du jeu vidéo qui a directement à voir avec la conception de ceux-ci.

(Vous trouverez plus d'infographie sur Statista)

Un marché florissant, mais qui n'a qu'une influence relative sur le segment traditionnel du jeu PC et console

Si le jeu mobile grossit à vue d'œil, cela ne semble pas tant influencer celui du jeu console et PC. En réalité, il s’agit presque de deux mondes différents qui évoluent en parallèles et qui se rencontrent en de rares occasions (en tout cas, jusqu'ici).

Pour schématiser, nous pourrions définir la différence entre le jeu mobile et le jeu vidéo en exprimant que d’un côté le jeu mobile se veut souvent plus accessible et immédiat, proposant quelque chose qui tient du domaine de l’hyper-occasionnel, avec un level design souvent minimaliste, et un gameplay simple pour attirer le grand public ; là où le jeu vidéo traditionnel sur console et PC va plus volontiers proposer des concepts plus sophistiqués pour un public averti avec plus de budget et parfois même s’approcher du cinéma, on pense à des studios comme Naughty Dog ou Santa Monica avec The Last of Us et God of War qui amènent de plus en plus un gameplay qui interagit directement avec la narration. Pour cela, les éditeurs n'ont pas forcément intérêt à mélanger ces deux approchent, ces deux visions, celles-ci n'étant pas destinées à un même public.

... Et pourtant, n'oublions pas que les jeux cross plateforme forment un pont entre ces deux mondes

Il ne faudrait pas oublier qu’avec l'essor du cross plateforme, de plus en plus de jeux se retrouvent proposés autant sur consoles et PC, que sur smartphones ! Pour le moment, ce sont davantage des jeux console/PC qui font la transition vers les smartphones, que l’inverse : par exemple Fortnite, PUBG ou Call of Duty : Warzone, tous trois des Battle Royal très populaires. Ils correspondent d'ailleurs à la définition que nous faisons du jeu mobile ci-dessus, c'est-à-dire plutôt simple d'accès et grand public, ce qui peut expliquer leur présence tant sur PC et Console que sur smartphone.

C’est à l’occasion de cette transition entre les univers que l’on peut observer, ce qui est a priori, la plus grosse influence du jeu mobile sur le marché console et PC : les microstransactions, et même plus globalement le système monétaire adopté par certains jeux. Eh oui, les jeux mobiles jouent énormément la carte des jeux à abonnements et des microtransactions et depuis quelques années, les jeux consoles et PC également, qu'ils soient ou non Free to Play. S'il y a bien d'une influence que le monde du jeu mobile a eue sur celui du jeu vidéo, c'est celle-ci ; ce qui nous force à nuancer notre propos avancé plus haut : les éditeurs n'ont pas d'intérêt à mélanger les approches très différentes des jeux vidéo et jeux mobile en termes de gameplay, mais en termes financiers si, d'où par exemple l'abondance de skins (costumes) dans les jeux actuels, là où auparavant, ceux-ci auraient été simplement déblocables en jouant.

Mais, dans le futur, que nous réserve le jeu mobile ?

Avec l’arrivée des grandes licences historiques sur nos smartphones via les services de cloud, voire même en natif avec par exemple Resident Evil avec Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro et Pro Max, on peut s’attendre à de plus en plus d'excursions de la part de grands éditeurs comme Capcom sur nos téléphones portables. C’est une démarche intéressante, car pour continuer l’exemple de Resident Evil, il s’agit d’une saga blockbuster à gros budget, et absolument pas d’un jeu simple d’accès ! Les développeurs chercheraient donc à cibler un public plus averti sur smartphone à l'avenir ? Cela devrait en tout cas en rassurer certains, puisqu'au contraire de proposer des jeux consoles qui ressemblent à des jeux smartphones, l'inverse s’opère. Mentionnons également l'arrivée du Ray Tracing sur la Galaxy Series S24 qui indique que les concepteurs de smartphones s'intéressent réellement aux jeux mobile et aux technologies pour se faire ; et nous pouvons également rappeler que des titres très populaires, comme Palworld, pourraient être portés en natif sur smartphone.

D’un autre côté, le jeu mobile grand public a toujours de très belles heures devant lui grâce à certains atouts qui le différencie des jeux consoles et PC, et cela vient directement de leur support : le smartphone. Avec la technologie présente sur nos smartphones, les jeux peuvent s’orienter vers des approches très différentes : la réalité augmentée par exemple, on se souvient tous de Pokémon Go ! Et pourquoi pas imaginer à l'avenir que nous pourrions brancher nos casques de la Réalité Virtuelle directement sur smartphone !