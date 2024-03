Avec écran AMOLED et 8 Go de RAM, ce Xiaomi a petit prix n'est proposés qu'en peu d'exemplaires sur Amazon

Le Xiaomi Poco X6 Pro est l'un des derniers arrivés de la gamme Poco des smartphones de Xiaomi. Avec ses performances impressionnantes et un prix très compétitif, il se démarque fortement de la concurrence. Doté d'une puissance de traitement remarquable et d'un excellent rapport qualité-prix, il offre une expérience utilisateur fluide et très agréable. Actuellement disponible à 305 € sur Amazon, il s’agit d’un smartphone à considérer sérieusement si vous cherchez un smartphone de qualité à petit prix !

Xiaomi est un fabricant chinois qui propose une variété de gammes de smartphones, dont les Redmi Note et les POCO. La gamme POCO se positionne comme une alternative plus modeste par rapport aux smartphones haut de gamme de Xiaomi, offrant des matériaux de construction légèrement moins premium mais à un prix plus abordable. Malgré cela, les smartphones POCO offrent des performances solides qui en font des appareils à ne pas négliger. Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G, par exemple, est disponible à 305 € sur Amazon, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent de bonnes performances à un prix abordable.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G propose un appareil photo très convenable, un design sobre et des matériaux comprenant un peu plus de plastique que les smartphones haut de gamme... Cependant, ses performances sont remarquables, notamment grâce à son écran Amoled de haute qualité et à ses capacités de calcul exceptionnelles, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs axés sur le jeu, le streaming, la navigation sur Internet et l'utilisation d'applications. De plus, il offre une interface conviviale avec des options de personnalisation avancées, ajoutant à son attrait pour un large éventail d'utilisateurs.

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G est disponible à prix cassé sur Amazon

Actuellement, Amazon offre l’un des meilleurs prix pour le Xiaomi Poco X6 Pro 5G, le proposant à seulement 305 €, alors que son prix constructeur est de 349 €. Attention, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes !