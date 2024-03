Reconditionné en France, obtenez cet iPhone 13 dès 421 € !

Vous pouvez trouver l'iPhone 13 en version reconditionnée à des prix très intéressants chez ce marchand. Pour ceux qui envisagent d'acquérir un nouvel iPhone, cette offre commence à partir de 430 €. De plus, vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans et même de la possibilité d'ajouter une batterie neuve à votre appareil !

L'iPhone 13 est l'un des succès incontestés parmi les smartphones d'Apple, avec sa sortie remarquée et demeurent une référence sur le marché. Il s’agit probablement du modèle d’iPhone le plus intéressant en ce moment en reconditionné, car il n’est ni trop vieux, ni trop récent, permettant un rapport qualité prix optimal. Sur le site de CertiDeal, vous avez différentes options selon l'état du téléphone : en version correcte, l'iPhone 13 est disponible à 421 €, en très bon état à 490 €, en parfait état à 506 €, et en exclusivité premium à 536 €, incluant un écran garanti à 100 % d'origine Apple, une exclusivité de CertiDeal. Toutes les versions bénéficient d'une garantie de 2 ans et sont reconditionnées en France.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 se distingue par une fiche technique efficace, mettant en avant plusieurs atouts remarquables. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une qualité visuelle exceptionnelle, assurant une expérience immersive pour les utilisateurs. La présence de la puce Apple A15 Bionic garantit des performances poussées en termes de rapidité et de fluidité d'utilisation, même pour les tâches les plus exigeantes.

L’iPhone 13 est proposé à prix cassé chez Certideal !

Sur le site de CertiDeal, différentes options sont disponibles selon l'état du téléphone : en version correcte, l'iPhone 13 est à 421 €, en très bon état à 490 €, en parfait état à 506 €, et en exclusivité premium à 536 €. Cette dernière option comprend un écran garanti à 100 % d'origine Apple, une exclusivité de CertiDeal. Toutes les versions bénéficient d'une garantie de 2 ans et sont reconditionnées en France.