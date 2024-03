Les détails se précisent sur le Samsung Galaxy S24 FE

Les rumeurs se font de plus en plus précises concernant le prochain smartphone Samsung Galaxy S24 FE. Celui-ci viendrait rejoindre la série Galaxy S24, mais en version plus abordable pour un public plus large. En voici tous les détails.

Samsung a présenté ses smartphones haut de gamme Galaxy S24 en début d’année, mais il semblerait qu’un autre modèle de cette série arrive prochainement en rayon. Il s’agirait du Galaxy S24 FE qui, pour Samsung, est un modèle plus abordable misant sur des compromis au niveau des capteurs photo pour afficher un prix inférieur aux autres modèles de la série et séduire un public plus large.

Il y a peu, quelques indiscrétions sont apparues sur les réseaux sociaux. Maintenant, elles se précisent. En effet, selon @TheGalox_ dont le bilan est jugé sérieux, le Samsung Galaxy S24 FE serait doté d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, soit le Soc le plus puissant actuellement disponible pour les mobiles sous Android. Il semblerait qu’il soit également proposé avec un processeur Samsung Exynos 2400 qui équipe les Galaxy S24 et Galaxy S24+. Ce dernier aurait des caractéristiques intéressantes pour des performances élevées, notamment pour les tâches graphiques, dont les jeux vidéo. Que ce soit l’un ou l’autre des chipsets, le Galaxy S24 FE serait particulièrement puissant. Il disposerait également des capacités Galaxy AI déjà disponible sur la série Galaxy S24 et qui vont être déployées via une mise à jour sur les modèles plus anciens de la marque.



Samsung Galaxy S24

Un ensemble de 3 capteurs au dos et un prix plus abordable que le Galaxy S24

En outre, le Galaxy S24 FE est pressenti avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. L’appareil, comme les plus haut de gamme, ne pourrait pas accepter de carte mémoire micro SD. Toujours selon @TheGalox_, le téléphone embarquerait un capteur photo principal de 50 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il y aurait aussi un module de 8 mégapixels dédié aux photos en mode macro. L’écran du Galaxy S24 FE aurait un écran AMOLED d’une diagonale de 6,1 pouces contre une surface d’affichage de 6,4 pouces pour le Galaxy S23 FE, son prédécesseur. Il pourrait proposer une luminosité maximale de 1750 cd/m², comme les Galaxy S23. Enfin, toujours d’après la même source, le Galaxy S24 FE serait annoncé à un prix de 699 € soit 200 € de moins que la configuration la plus basique du Galaxy S24.

Bien entendu, comme les autres rumeurs, il s’agit d’attendre la confirmation par Samsung lors de sa présentation officielle. Pour le moment, aucune date n’est évoquée.