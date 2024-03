Samsung préparerait un smartphone Galaxy S24 FE qui serait aussi performant que les Galaxy S24

Samsung s'apprêterait à enrichir sa gamme de smartphones avec le lancement du modèle Galaxy S24 FE. Ce nouvel appareil voudrait allier performances de pointe et accessibilité, reprenant ainsi les fondamentaux de la série FE (Fan Edition) qui vise à offrir des caractéristiques haut de gamme à un public plus large.

La particularité de la série FE repose sur sa capacité à intégrer des composants haut de gamme tout en maintenant un positionnement tarifaire attractif. Selon les plusieurs rumeurs concordantes, le Galaxy S24 FE se voudrait aussi performant que les Galaxy S24 ou même que le Galaxy S24 Ultra. En effet, il semblerait qu’il puisse embarquer l'un des processeurs les plus avancés du moment, le Snapdragon 8 Gen 3 ou l'Exynos 2400, selon les marchés. Ce choix de processeur placerait donc le Galaxy S24 FE au même niveau que les modèles de la gamme S24. Rappelons effectivement que le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ sont équipés, en France du chipset Exynos 2400 et que la version Ultra profite du Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

L'appareil se distinguerait également par sa mémoire vive, avec des versions proposant jusqu'à 12 Go de RAM, surpassant ainsi le Galaxy S23 FE qui se limitait à 8 Go. Cette augmentation significative de la RAM montrerait que le fabricant veut offrir des performances fluides et réactives, adaptées aux besoins croissants en multitâche et en applications gourmandes en ressources. Toutefois, alors que l’idée de départ était de proposer un appareil, certes véloce mais qui soit plus abordable que les modèles haut de gamme, espérons que l’addition ne soit pas trop salée. La série FE fait cependant des compromis au niveau des capteurs photo. C’est certainement dans ce domaine que la marque trouverait des moyens pour proposer un prix qui resterait abordable.

Samsung Galaxy S23 FE

Stockage et affichage, les autres rumeurs sur le Galaxy S24 FE

Le Galaxy S24 FE devrait proposer un espace de stockage interne allant jusqu'à 256 Go, utilisant la technologie UFS 4.0 pour une vitesse de transfert accrue. En outre, il serait doté d’un écran AMOLED de 6,1 pouces alors que le Galaxy S23 FE dispose d’une dalle de 6,4 pouces. La réduction de la taille de l'écran par rapport au modèle précédent ne sacrifierait en rien la qualité d'affichage avec des couleurs vives et ses contrastes profonds.

Malgré un format légèrement plus compact, le Galaxy S24 FE conserverait une batterie de 4500 mAh, assurant ainsi une autonomie solide, adaptée aux usages intensifs. Cette capacité, similaire à celle de modèles précédents, associée à des optimisations logicielles, pourrait même conduire à une amélioration de la durée de vie de la batterie.

Pour le moment, aucune rumeur ne circule concernant une date de commercialisation du Galaxy S24 FE. Rappelons que son prédécesseur a été annoncé le 8 décembre dernier. Il reste donc beaucoup de temps à patienter pour confirmer ou infirmer ces spéculations, si Samsung respecte son calendrier.