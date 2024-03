Xiaomi 14 Ultra : vers la la fin des appareils photos réflexes grâce à ce smartphone qui arrive pour bâtir de nouveaux standards

Le Xiaomi 14 Ultra est le dernier smartphone surpuissant proposé par le constructeur chinois Xiaomi. Il est d'ailleurs le modèle le plus puissant de la marque et est réputé pour posséder l'un des meilleurs appareils photo du marché, développé en partenariat avec Leica, une référence dans le domaine de la photographie ! En ce moment, Boulanger propose une offre intéressante pour l’achat de cet appareil. En l'achetant au prix de 1499 €, vous bénéficiez d'un bonus de rachat de 200 € ajouté automatiquement au panier. De plus, vous avez la possibilité de payer votre achat en 20 fois sans frais supplémentaires. Pour les amateurs de photographie professionnelle, Boulanger offre également un pack photo pro d'une valeur de 199 €. Ce kit transforme physiquement votre Xiaomi 14 Ultra en un appareil photo numérique grâce à une coque en cuir dotée d'une poignée et de deux bagues d'objectifs. En bonus, le kit comprend une batterie externe de 1500 mAh intégrée à la coque.

La fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Écran : AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,36 pouces, 3200 x 1440 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon® 8 gen 3

Snapdragon® 8 gen 3 RAM : 16 Go de mémoire vive extensibles

16 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 512 Go de stockage interne

512 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels

: Quadruple capteur photo 50+50+50+50 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 32 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Les caractéristiques du Xiaomi 14 ultra sont très intéressantes car non seulement elles sont ultra puissantes même pour un smartphone haut de gamme en proposant le même processeur par exemple que chez le Samsung Galaxy S2 24 ultra, mais en plus ce Xiaomi apporte un véritable atout supplémentaire, son appareil photo développé avec Leica. Celui-ci est très clairement l'un des meilleurs disponibles sur le marché du smartphone, et avec le pack photo offert, cet appareil devient véritablement un appareil photo reflex, et le tout avec une qualité professionnelle.

Retrouvez notre actualité à propos des performances photos du Xiaomi 14 Ultra.

Un Xiaomi 14 Ultra pour obtenir un deux en un, appareil photo pro et smartphone !

En ce moment, Boulanger propose le Xiaomi 14 Ultra au prix de 1499 €, en vous faisant bénéficier d'un bonus de rachat de 200 € automatiquement ajouté au panier. De plus, vous avez la possibilité de payer votre achat en 20 fois sans frais supplémentaires. Pour les passionnés de photographie professionnelle, Boulanger offre également un pack photo pro d'une valeur de 199 €. Ce kit transforme votre Xiaomi 14 Ultra en un véritable appareil photo numérique grâce à une coque en cuir munie d'une poignée et de deux bagues d'objectifs. En prime, le kit inclut une batterie externe de 1500 mAh intégrée à la coque.