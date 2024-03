Cet appareil à haute performance de Xiaomi ne finit pas de baisser de prix semaines après semaines !

Xiaomi est actuellement l’un des maîtres du marché du milieu de gamme grâce à ces deux gammes majeurs : Redmi Note et Poco. Selon nous, les deux sont excellentes, mais nous allons un peu plus nous attarder sur les Poco et notamment le modèle le plus puissant de cette gamme, le Poco X6 Pro. Poco est une catégorie plus luxueuse en termes de finition que les Redmi Note, et propose des composants avancés proches des haut de gamme de Xiaomi.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G propose une fiche technique complète avec des performances puissantes très intéressantes pour les utilisations multimédias en 2024, que ce soit le gaming, le streaming, et tout autres types d’utilisations d’applications. Avec un superbe écran Amoled et son taux de rafraîchissement élevé, il possède également une batterie longue durée, des atouts indéniables pour faire tourner l'excellente puce de cet appareil.

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Poco X6 Pro 5G est disponible à prix cassé sur Cdiscount

Cdiscount propose en ce moment le Xiaomi Poco X6 Pro 5G à moins de 290 €, au lieu de 399 €. Un super prix accompagné d’une garantie de 2 ans, d’une livraison gratuite et de la possibilité de financer votre achat en plusieurs fois si besoin.