Prix et toutes les caractéristiques techniques du OnePlus Nord CE4 avant sa sortie

Non, ce n’est pas une blague, le prochain smartphone de milieu de gamme, OnePlus Nord CE4 doit être officialisé le 1er avril prochain. Ce mobile se distingue par son design élégant qui a été confirmé par le fabricant. Il serait disponible en quatre teintes : Dark Chrome, Celadon Marble, Jade Fog, et Misty Silver. Il serait équipé d’un écran AMOLED de 6,72 pouces et protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Cette expérience visuelle est d'autant plus enrichie par une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité sans faille dans les applications et les jeux.

Un processeur performant pour un milieu de gamme

Au cœur de l'appareil, le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 garantirait une réactivité et une efficacité intéressante pour les activités quotidiennes. On aurait le choix entre deux configurations de mémoire : 8 Go de RAM couplée à 128 ou 256 Go de stockage. Un emplacement pour carte SIM hybride offre en outre la possibilité d'étendre le stockage jusqu'à 1 To via une carte micro SD.

Côté photographie, le OnePlus Nord CE4 ne lésine pas sur les moyens avec son triple capteur arrière, dont un principal de 64 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un objectif macro de 2 mégapixels. La caméra frontale de 32 Mpx promet quant à elle des selfies d'une grande netteté. La batterie de 5500 mAh assurerait une autonomie généreuse, complétée par la charge rapide de 150 watts.

Une expérience utilisateur optimisée et un prix très abordable

Fonctionnant sous OxygenOS 14.1, basé sur Android 14, le OnePlus Nord CE4 offrirait une interface utilisateur fluide, personnalisable et regorgeant de fonctionnalités comme en propose la marque depuis ses débuts.

Avec un prix de départ estimé à 280 € pour la configuration 8 Go / 128 Go, le OnePlus Nord CE4 se positionnerait comme une option très attractive pour ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix abordable. Toutefois, il conviendra de juger ses performances et ses fonctionnalités en situation réelle avant de confirmer son excellent rapport qualité-prix et aussi de confirmer toutes les caractéristiques ainsi avancées.