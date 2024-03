Samsung étend Galaxy AI à des millions d'appareils Galaxy grâce à la mise à jour One UI 6.1

Galaxy AI est le terme englobant toutes les fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle chez Samsung. Elles sont directement intégrées au sein des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra disponibles depuis quelques semaines maintenant et annoncés mi-janvier. Samsung a commencé son déploiement sur une sélection de smartphones et de tablettes via la mise à jour One UI 6.1. Les appareils éligibles à cette innovation comprennent tous les produits phares de l'entreprise sortis en 2023, à savoir le Galaxy S23 FE, le Galaxy S23, le Galaxy S23+, le Galaxy S23 Ultra ainsi que les pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Une technologie désormais accessible à un plus large public

Contrairement à la stratégie consistant à maintenir Galaxy AI en exclusivité sur la série Galaxy S24 pour séduire les consommateurs vers son dernier fleuron, Samsung choisit d'intégrer les utilisateurs existants dans cette nouvelle ère. Bien que l'extension de Galaxy AI aux smartphones antérieurs à 2023 aurait été appréciée, cette démarche représente néanmoins un jalon important méritant reconnaissance. Il est à noter que certaines fonctionnalités non IA de One UI 6.1 resteront exclusives à la série Galaxy S24 en raison de limitations matérielles. Cependant, les modèles phares de 2023 de Samsung bénéficieront de toutes les fonctionnalités IA disponibles pour les propriétaires de Galaxy S24 depuis le début de l'année. En outre, le Galaxy S22 n’était pas prévu à la base pour en profiter mais devrait tout de même recevoir les fonctions Galaxy AI, utilisant le même chipset le Galaxy S23 FE.

Les points forts de Galaxy AI

Galaxy AI se distingue par plusieurs fonctionnalités remarquables, telles que la traduction en direct de textes et d'appels, la création de résumés intelligents de textes, de notes et de pages web, la transcription et le résumé d'enregistrements vocaux, l'assistance à la rédaction dans les applications de messagerie et de communication.

La manipulation avancée d'objets dans les photos dont la suppression des reflets, le redressement d'image avec remplissage de fond, et la réalisation de recherches Google instantanées grâce à un simple geste sont également de mise. De plus, Galaxy AI est capable de créer des fonds d'écran personnalisés et de transformer des vidéos standards en vidéos au ralenti. Retrouvez notre test complet du Galaxy S24 pour en lire tous les détails.

Si vous possédez un Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, ou une tablette Galaxy Tab S9, vous recevrez prochainement une notification pour la mise à jour One UI 6.1. Bien que celle-ci ne soit pas immédiatement disponible dans tous les pays dès le premier jour, vous pouvez vous attendre à profiter de toutes ces fonctionnalités de Galaxy AI dans les deux prochaines semaines.