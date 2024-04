Le smartphone pliant Nubia Flip 5G prêt à faire de l’ombre au Samsung Galaxy Z Flip5 ?

Filiale de la marque chinoise ZTE, Nubia a profité du MWC 2024 de Barcelone pour présenter son premier smartphone pliant au format clapet. Baptisé Nubia Flip 5G, il reprend le design du Samsung Galaxy Z Flip5. Le mobile Nubia dispose d’un écran externe rond, à la différence du modèle sud-coréen mais également du Motorola Razr 40 Ultra et du Motorola Razr 40 avec lequel il rentre en concurrence directe notamment en rapport à son tarif, plus abordable que les modèles haut de gamme. Le Flip 5 de Nubia devrait être proposé à 500 € environ. Dans la circonférence de l’écran externe AMOLED qui fait 1,43 pouce de diamètre, il y a un cercle qui intègre les capteurs photo.

Quelles caractéristiques techniques pour le Nubia Flip 5G ?

Pour le moment, nous ne savons pas quelles seront les déclinaisons pour les couleurs de l’appareil. Techniquement, il est animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 de Qualcomm avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage, sans possibilité d’extension.

Le smartphone propose un lecteur d’empreintes digitales sur le profil, au niveau du bouton de mise en veille. Pour prendre des photos, il embarque un capteur de 50 mégapixels et d’un capteur à selfie de 16 mégapixels installé au niveau de son écran interne. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4310 mAh, donc de 310 mAh par rapport au mobile Samsung. Il ne supporte pas la charge sans fil, à l’image du Motorola Razr 40. L’écran interne du Nubia Flip 5G mesure 6,9 pouces soit 0,2 pouce de plus que le Galaxy Z Flip5. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il est compatible avec les réseaux 5G et propose du Wi-Fi 6E, très rapide.

Nous attendons plus de détails concernant la date de disponibilité du Nubia Flip 5G en France et comptez sur nous pour vous proposer un test complet dès que possible.