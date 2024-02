Nubia dévoile son premier smartphone pliable, le Nubia Flip 5G

Récemment, la marque ZTE a lancé le nouveau smartphone Libero Flip. Selon les premières informations disponibles, le Nubia Flip 5G partagerait plusieurs caractéristiques de conception avec le ZTE Libero Flip, notamment un écran extérieur circulaire et un mécanisme de pliage vertical. Il reprend donc le format à clapet des Samsung Galaxy Z Flip5, Motorola RAZR 40 Ultra et Huawei P50 Pocket ou Huawei Pocket 2, par exemple.

Cette ressemblance avec le ZTE Libero Flip soulève des questions sur l'originalité du modèle proposé par Nubia mais se comprend également faisant de ce dernier le modèle qui sera commercialisé hors de Chine et Japon.

Caractéristiques techniques et performances du Nubia Flip 5G

Avec son format à clapet, le Nubia Flip 5 est un modèle qui est extrêmement compact lorsqu’il est replié. Il dispose d’un design particulièrement soigné. Techniquement, le Nubia Flip 5G est équipé du processeur Snapdragon 7 Gen 1. Ce SoC, qui équipe également le Libero Flip, est conçu pour offrir un équilibre optimal entre performance et efficacité grâce à sa configuration à huit cœurs. En termes de mémoire, le smartphone dispose de 128 Go de stockage et de 6 Go de mémoire vive, alignant ainsi ses spécifications sur celles de son compère japonais.

Côté photographie, le Nubia Flip 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, ainsi qu'un capteur selfie de 16 mégapixels intégré dans une découpe en forme de poinçon. La batterie de 4 310 mAh, compatible avec la charge rapide de 33 W, Quick Charge 4+, et Power Delivery 3.0. Il ne semble pas profiter de la charge sans fil.

Le mobile utilise un écran circulaire à l’extérieur, dont le cercle qui l’entoure intègre les capteurs photo. Pour l’écran interne, il s’agit d’un écran pliant de 6,9 pouces affichant une définition de 1188x2790 pixels. Le téléphone est compatible 5G, comme son nom l’indique et dispose du Wi-Fi 6E.