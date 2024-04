Ce marchand se risque à solder ce Xiaomi high tech à petit prix avec ses 8 Go de RAM

Xiaomi propose deux gammes milieu de gamme, les Redmi Note et les Poco légèrement supérieurs en termes de finition et de puissance. À la rédaction de Les Mobiles, nous sommes déjà convaincus par ces deux gammes depuis quelque temps déjà, mais il faut dire que le Poco X6 Pro 5G est encore un appareil qui a su transformer l’essai lors de son arrivé il y a un peu moins d’un an. Avec son processeur puissant et ses 8 Go de RAM, nous sommes sur un appareil qui propose ni plus ni moins que la capacité de calcul d’un haut de gamme… Mais pour 287 € en ce moment sur Rakuten.

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G n’est peut-être pas aussi célèbre que les Redmi Note Pro ou Pro Plus de Xiaomi, mais pourtant, il gagne à se faire connaître davantage par tous ceux qui sont à la recherche d’un appareil avec une puissance brute.

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Xiaomi Poco X6 Pro à moins de 290 €

Le Xiaomi Poco X6 Pro est disponible en ce moment pour 287 € en version européenne avec une garantie de 2 ans, ce qui en fait un prix beaucoup plus bas que les 379 € proposés en ce moment sur le site de Xiaomi ! L’appareil est livré gratuitement et expédié dans les 24 heures.