Nouveaux smartphones d’entrée et de milieu de gamme Huawei Nova 12i, Nova 12 SE et Nova 12s

La marque Huawei continue de développer son offre sur le marché des smartphones et propose une nouvelle série d’entrée à milieu de gamme à partir de 300 € avec les Nova 12i, Nova 12 SE et Nova 12s. L’accent est mis ici sur le design et les capacités photo en mode selfie mais pas que. En voici tous les détails.

Afin de tenter de séduire un public aussi large que possible, Huawei propose trois nouveaux smartphones particulièrement accessibles. Le Huawei Nova 12i est le plus abordable. Il se distingue grâce à un design abouti et s’appuie sur un très large cercle, à l’arrière pour intégrer ses capteurs photo là où le Nova 12 SE propose deux cercles d’un diamètre bien plus modeste. Le Nova 12s, le smartphone de milieu de gamme cultive sa différence avec une plaque ovale et trois cercles dont deux plus petits que celui qui est placé au centre avec une parfaite symétrie. Tous les trois proposent des profils plats. Le Nova 12S est décliné en noir ou en bleu (avec motif aléatoire). Le Nova 12 SE est disponible uniquement en noir. Enfin, le Nova 12i est proposé en noir ou en vert, particulièrement brillant.

Tous ces modèles sont animés par le système Huawei HarmonyOS 4.0 avec la surcouche EMUI 14, sans les services de Google mais l’accès à la plateforme de téléchargement d’applications AppGallery. Ils sont tous limités aux réseaux 4G.

Quelle fiche technique pour le Nova 12s ?

Le Nova 12s est le modèle le plus évolué de cette nouvelle série. Il est animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 778G compatible 4G et profite surtout d’un capteur à selfie de 60 mégapixels à l’avant pour se prendre en photo ou les appels vidéo. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 66 watts, sans possibilité d’une recharge sans fil.

Il y a 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage théorique interne. Pour les photos classiques, il peut compter sur un capteur de 50 mégapixels stabilisé grâce à l’intelligence artificielle associé à un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Le téléphone est équipé d’un écran de 6,7 pouces de type AMOLED avec une définition de 1084x2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, donc une très bonne prestation dans le domaine de l’affichage. L’appareil propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et la technologie NFC pour les paiements sans contact.

Le téléphone est remarquable de finesse puisqu’il ne mesure que 6,88 mm de profil pour un poids de seulement 168 grammes.

Le nouveau smartphone Huawei Nova 12s est disponible pour un prix de 499 €.

Que vaut le smartphone Huawei Nova 12 SE ?

Le Nova 12 SE présente des dimensions de 162,4 mm de hauteur, 75,47 mm de largeur, et une épaisseur de seulement 7,4 mm, pour un poids de 186 grammes. Il offre un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’une définition de 1080x2400 pixels. La technologie AMOLED assure des noirs profonds et des couleurs vives, bien que le pic de luminosité demeure inconnu. Il prend en charge le HDR et offre une expérience visuelle fluide avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz.

Au cœur du Nova 12 SE se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 680 4G, appuyé par 8 Go de RAM. Le smartphone propose une mémoire interne de 256 Go, non extensible via micro SD, ce qui devrait satisfaire la majorité des besoins en stockage. Ces spécifications promettent des performances solides pour les applications et jeux actuels.

Le système de caméras est un point fort du Nova 12 SE, incluant un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation électronique, un capteur de 8 mégapixels pour les photos en ultra grand-angle, et un capteur macro de 2 mégapixels pour les détails de proximité. La caméra selfie de 32 mégapixels garantit des autoportraits de grande qualité. En outre, l'absence de prise jack peut être compensée par des haut-parleurs stéréo de qualité.

La batterie de 4500 mAh, bien que légèrement inférieure à celle de certains concurrents, supporte une impressionnante puissance de charge de 66 watts, permettant une recharge très rapide. Cependant, le téléphone ne dispose ni de charge sans fil, ni de charge inversée. En termes de connectivité, il est équipé de la technologie NFC, du Bluetooth 5.0, et peut accueillir deux cartes SIM, mais ne supporte pas l’eSIM.

Le nouveau smartphone Huawei Nova 12 SE est proposé à un prix de 379 €.

Quelle configuration pour le Nova 12i ?

Le Nova 12i mesure 163,3 mm de hauteur, 74,7 mm de largeur, et 8,4 mm d'épaisseur, pour un poids de 199 grammes. Il arbore un écran LCD de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2388 pixels. Bien que le pic de luminosité reste inconnu, l'écran propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile élevé de 270 Hz, garantissant une interaction fluide et réactive. Cependant, l'appareil ne supporte pas le HDR et les détails concernant la technologie de protection de l'écran restent non spécifiés.

Sous le capot, le Nova 12i est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 680 4G, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d'une capacité de stockage interne de 128 Go, sans possibilité d'extension via carte micro SD. Ces spécifications devraient assurer une performance suffisante pour les tâches quotidiennes et un peu plus.

En termes de photographie, le smartphone se dote d'un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation électronique, ainsi qu'un second capteur de 2 mégapixels dédié à l'optimisation des portraits par le calcul de la profondeur de champ. À l'avant, une caméra selfie de 8 mégapixels permet de capturer des autoportraits de qualité. Pour les audiophiles, le Nova 12i propose des haut-parleurs stéréo, bien que l'absence de prise jack pourrait être un point de contention pour certains.

La batterie de 5000 mAh promet une autonomie généreuse, supportant une charge rapide de 40 watts. Cependant, il manque de charge sans fil ou de charge inversée, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs à la recherche de ces fonctionnalités. En termes de connectivité, l'appareil supporte la 4G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, et intègre la technologie NFC pour des paiements sécurisés et pratiques.

Le nouveau smartphone Huawei Nova 12i est disponible pour un prix de 279 €.