Un retour aux sources avec le "Boring Phone" de Heineken, une expérience de déconnexion

D'aspect similaire aux téléphones à clapet des années 90, ce modèle baptisé "Boring Phone" privilégie la simplicité : pas d'applications, pas de GPS, et une capacité de connexion réduite aux appels et SMS. Ainsi, le "Boring Phone" se distingue par son absence de fonctionnalités modernes, se limitant à un écran monochrome de 2,8 pouces et une résolution de 320x240 pixels. L'appareil photo de 0,3 Mpx et l'unique jeu disponible, Snake, rappellent les premiers jours de la téléphonie mobile. Selon Heineken, ce téléphone permet une "déconnexion" de la vie numérique trépidante, encourageant les utilisateurs à profiter de moments présentiels, peut-être autour d'une bière (comme par hasard…).

Le choix de proposer un téléphone minimaliste répond à une demande spécifique de déconnexion chez les générations Y et Z, souvent submergées par les sollicitations numériques constantes. Une étude citée par HMD révèle que 90% des jeunes adultes de ces générations passent leurs soirées à naviguer frénétiquement sur leurs smartphones, principalement par habitude ou pour des raisons professionnelles.

Une stratégie de communication ciblée et un mobile en édition limitée

Ce projet est avant tout une opération de communication pour Heineken, visant à renforcer son image auprès d'un public jeune, potentiellement moins enclin à consommer de l'alcool que les générations précédentes. Le lancement du "Boring Phone" s'inscrit dans une série d'initiatives similaires par HMD, qui se repositionne en partenaire technologique pour des marques désireuses de créer des produits symboliques comme sa dernière annonce lors du MWC 2024 où la société avait annoncé un mobile "Barbie" pour Mattel, surfant sur le succès du film du même nom. Le "Boring Phone" est un produit limité à 5000 exemplaires. Il ne sera pas en vente libre mais distribué via des canaux tels que des jeux concours sur les réseaux sociaux de la marque. Il sera également présenté à la Milan Design Week. La collaboration avec Bodega ajoute une touche de style streetwear, ciblant un public à la recherche de produits distinctifs et de collection.