Avec ses 50 Mégapixels, ce smartphone haut de gamme de Google passe sous les 300 € !

Google propose des smartphones qui pèsent sur le marché grâce à leur qualité alliée à des tarifs plutôt attractifs. Parmi eux, en bonne tête, figure le Google Pixel 7 qui a été commercialisé par Google l'année dernière.

Il s'agit d'un smartphone haut de gamme avec une spécialisation dans la photographie, mais sans oublier d'être polyvalent puisqu’il nous propose une excellente qualité de puce avec sa Tensor Made in Google.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 se distingue par la qualité exceptionnelle de ses photos, grâce à ses objectifs haute résolution, dont un de 50 MP, et un logiciel de post-traitement très performant. Son écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz offre une qualité d'affichage remarquable.

Équipé de la puissante puce Google Tensor 2 et de 8 Go de RAM, il assure des performances solides. De plus, son autonomie peut atteindre jusqu'à 72 heures en mode ultra-économie d'énergie, faisant de ce smartphone un choix idéal pour les utilisateurs exigeants.

Un prix qui défie la concurrence sur Rakuten

En ce moment, il est possible de se procurer le Google Pixel 7 pour seulement 297 €, soit au prix d’un milieu de gamme de cette année. Une très belle occasion d'obtenir cet excellent smartphone en version importée, avec une garantie de 1 an.