POCO M6 4G : un nouveau smartphone abordable avec une caméra de 108 mégapixels

Après avoir récemment présenté les POCO M6 Pro, POCO F6 et POCO F6 Pro et afin de renforcer sa présence sur le segment des smartphones d’entrée de gamme, la marque POCO lance le modèle POCO M6 4G. Ce nouveau téléphone portable est équipé d'un écran LCD de 6,79 pouces avec une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 90Hz. Selon la marque, cet écran offre une luminosité maximale de 550 cd/m², ce qui devrait garantir une bonne visibilité même en extérieur.

La batterie de 5030 mAh promet une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne intensive, et la charge maximale de 33 watts permet de recharger assez rapidement l'appareil bien qu’on soit loin des modèles qui sont les plus véloces dans cette activité.

Une caméra de 108 mégapixels pour des photos détaillées

L'un des points forts du Poco M6 4G est sa caméra principale de 108 mégapixels, une caractéristique rare dans cette gamme de prix. Cette caméra est accompagnée d'un capteur macro de 2 mégapixels et d'une caméra selfie de 13 mégapixels. D'après la marque, cette configuration permet de capturer des photos détaillées et de haute qualité, ce qui pourrait séduire les amateurs de photographie.

Le Poco M6 4G sera disponible en deux configurations : 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Il est animé par le chipset MediaTek Helio G91-Ultra qui est compatible 4G. Le smartphone fonctionnera sous Android 14 avec l'interface HyperOS de Xiaomi, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et moderne. Il est certifié IP53 pouvant ainsi résister aux éclaboussures mais pas à une immersion totale sous l’eau.

Le design du Poco M6 4G s'inspire des modèles précédents de la gamme Poco, avec des éléments empruntés au M6 Pro et au Poco F6. Le smartphone sera disponible en trois couleurs, bien que celles-ci n'aient pas encore été révélées. En termes de connectivité, le Poco M6 4G inclut des fonctionnalités telles que le NFC, un port audio jack, et la possibilité d'étendre le stockage via une carte micro SD.

Le Poco M6 4G semble être une option intéressante pour les utilisateurs à la recherche d'un smartphone abordable avec des caractéristiques pertinentes. Il sera disponible à partir du 11 juin pour un prix de 149,90 € pour la version 6+128 Go tandis que la configuration 8+256 Go sera proposée à un tarif de 169,90 €. Notez que jusqu’au 11 juin à 12h56, les utilisateurs qui réservent le POCO M6 pour 1 € obtiennent une réduction de 30 € supplémentaires.