POCO dévoile officiellement les nouveaux modèles POCO F6 et POCO F6 Pro

Le POCO F6 Pro, modèle phare de cette nouvelle série, se distingue par des caractéristiques techniques impressionnantes. L'écran AMOLED de 6,67 pouces du POCO F6 Pro affiche une définition de 3200x1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz, garantissant une qualité d'image de premier ordre. La luminosité maximale de 1200 cd/m² et la certification TÜV Rheinland assurent un confort visuel optimal. Protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5, l'écran est résistant aux rayures et aux chocs.

Équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2, il promet des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Ce chipset, déjà utilisé dans les mobiles haut de gamme de l'année précédente, assure une expérience utilisateur fluide et rapide.

En matière de photographie, le POCO F6 Pro est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec la technologie Dual Native ISO Fusion, permettant de capturer des images détaillées même en faible luminosité. Le mode rafale 2.0 et l'algorithme POCO Imaging Engine améliorent la vitesse de traitement des images, facilitant la capture de moments précis. De plus, l'algorithme Ultra Night garantit des photos nocturnes claires et lumineuses. L'appareil dispose également d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. Les selfies sont pris en charge par une caméra frontale de 16 mégapixels.

Le téléphone Poco est compatible 5G, NFC, Bluetooth et Wi-Fi 7, et dispose d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Le design du POCO F6 Pro est élégant, avec des options de couleur en noir ou blanc et un verre incurvé. Il mesure 160,86x74,95 mm, a une épaisseur de 8,21 mm et pèse 209 grammes. Bien qu'il ne soit pas officiellement certifié étanche, il résiste aux éclaboussures. Sa batterie de 5000 mAh, associée à la technologie HyperCharge de 120 watts, permet une recharge complète en seulement 19 minutes.

Performance et rapidité du POCO F6

Le POCO F6, de son côté, se concentre sur la rapidité et l'efficacité. Il est équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 3, optimisé pour le jeu grâce à l'algorithme WildBoost 3.0. Cet algorithme permet de jouer à des jeux comme Genshin Impact en résolution 1,5K, offrant une expérience visuelle améliorée.

Pour la photographie, le POCO F6 est doté d'un double appareil photo de 50 mégapixels avec un capteur ultra-large IMX882 de 8 mégapixels et une grande ouverture F/1,59. Les systèmes OIS et EIS améliorent la stabilité des images et des vidéos, permettant de filmer en 4K à 60 FPS. La fonction Motion Tracking Focus 2.0 assure un suivi précis des sujets en mouvement. Les selfies et les appels vidéo sont gérés par une caméra frontale de 20 mégapixels.

L'écran AMOLED CrystalRes du POCO F6 a une diagonale de 6,67 pouces, une définition de 1220x2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il offre une luminosité maximale de 1200 cd/m² et bénéficie de la certification TÜV Rheinland, garantissant un visionnage confortable. L'écran est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus.

Le POCO F6 est compatible Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E et NFC. Il pèse 179 grammes et mesure 160,5x74,5 mm avec une épaisseur de 8 mm. Il est également équipé d'un émetteur infrarouge pour une utilisation comme télécommande universelle et est certifié IP64 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Les POCO F6 et POCO F6 Pro fonctionnent sous Android 14 avec des mises à jour de sécurité promises pendant 4 ans et des mises à jour système pendant 3 ans.

Prix et offres de lancement pour les POCO F6 et POCO F6 Pro à partir de 449,90 €

Ils sont disponibles sur mi.com, POCO et Amazon. Le POCO F6 est disponible en deux versions : 8+256 Go à 449,90 € et 12+512 Go à 499,90 €. Le POCO F6 Pro est proposé en trois configurations : 12+256 Go à 579,90 €, 12+512 Go à 629,90 € et 16+1 To à 699,90 €.

Des offres promotionnelles sont disponibles pour les achats effectués entre le 23 et le 30 mai, avec des réductions allant jusqu'à 100 € sur le POCO F6 Pro et 80 € sur le POCO F6. De plus, une montre connectée Redmi Watch 3 Active est offerte pour l'achat d'un POCO F6 Pro, ainsi qu'un bonus de reprise jusqu'à 100 €.