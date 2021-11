Black Friday chez Fnac : Voici les 5 meilleures promos Smartphones

C’est le moment de faire des affaires avec les meilleures promotions sur les smartphones dont l’iPhone 12 mini, le OnePlus 9 Pro, le Zenfone 8 d’Asus, le Samsung Galaxy Z Fold3 ou le Xiaomi Mi 11i. Mais entre ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider.

Parmi les smartphones que nous avons sélectionnés et qui profitent de promotions pour le Black Friday, si vous préférez un modèle compact, regardez du côté de l’iPhone 12 mini qui ne pèse que 133 grammes alors que si vous êtes plutôt à aimer les très grands écrans, orientez-vous sur le Samsung Galaxy Z Fold3 avec son écran pliant interne utilisable avec un stylet, au détriment d’un poids de 271 grammes en poche. Les autres proposent un format beaucoup plus classique. Le Zenfone 8 présente la particularité d’être assez léger accusant 169 grammes sur la balance alors que le Xiaomi Mi 11i fait 196 grammes et le OnePlus 9 Pro fait 197 grammes.

Xiaomi Mi 11i acheter au meilleur prix Rakuten

498,00 € Rakuten

Boulanger 499,00 € acheter Boulanger

Fnac 499,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Un très grand écran qui plie ou un format plus mini ?

C’est sans conteste le Samsung Galaxy Z Fold3 qui propose la plus grande surface d’affichage avec son écran pliant qui totalement déplié mesure 7,6 pouces en diagonale avec une caméra sous l’écran. Il profite, comme l’écran externe de 6,2 pouces, d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est aussi le cas pour tous les autres mobiles comparés aujourd’hui, sauf pour l’iPhone 12 mini qui est limité à 60 Hz. Tous utilisent des dalles AMOLED compatibles HDR (sauf le Galaxy Z Fold3 non compatible HDR). Le OnePlus 9 Pro propose une définition plus avancée que les autres pouvant atteindre 1440x3216 pixels contre du 1080x2400 pixels. Son écran mesure 6,7 pouces alors que celui du Xiaomi Mi 11i fait 6,67 pouces, celui du Zenfone 8 d’Asus fait 5,9 pouces et celui de l’iPhone 12 mini est à 5,4 pouces en diagonale avec une encoche.

Asus Zenfone 8 acheter au meilleur prix Fnac

549,00 € Fnac

Fnac Marketplace 549,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 581,42 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Lequel est le plus performant ?

En termes de performances, l’iPhone 12 mini a une toute petite avance sur les autres appareils avec sa puce Apple A14 Bionic mais se fait dépasser dans les jeux par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 installé sur le Xiaomi Mi 11i, l’Asus Zenfone 8, le Samsung Galaxy Z Fold3 et le OnePlus 9 Pro. Ces deux derniers sont proposés avec 12 Go de mémoire vive. Le Mi 11i est équipé de 8 Go de RAM alors que le Zenfone 8 est disponible avec 8 ou 16 Go de RAM. L’iPhone 12 mini n’a que 4 Go de mémoire vive. Il fonctionne sous iOS alors que les autres sont animés par Android 11.

Tous sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6. Ils sont tous NFC. Le Zenfone 8 est le seul à proposer une prise audio jack pour brancher un casque. Un lecteur d’empreinte est installé sur le profil sur les Xiaomi Mi 11i et Samsung Galaxy Z Fold3 alors qu’il est sous l’écran pour le Zenfone 8 et le OnePlus 9 Pro. Ils sont certifiés IP68 dont totalement étanches sauf le Mi 11i qui est seulement résistant aux éclaboussures.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

579,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 589,00 € acheter Rakuten

Amazon 599,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Des configurations photo bien différentes

Pour la partie photo, sur le papier, le OnePlus 9 Pro semble le mieux équipé avec 4 capteurs au dos en configuration 48+50+8+2 (monochrome) mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels pour les selfies. Le Xiaomi Mi 11i propose une configuration avec 108+8+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 20 mégapixels pour se prendre soi-même en photo. Le Samsung Galaxy Z Fold3 a 3 capteurs de 12 mégapixels à l’arrière. Il y a également un capteur frontal de 10 mégapixels et une caméra sous l’écran (pliable) de 4 mégapixels. Le Zenfone 8 embarque un module principal de 64 mégapixels accompagné d’un objectif de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Un capteur de 12 mégapixels permet de prendre des selfies sur le mobile Asus. Enfin, l’iPhone 12 mini se contente de deux capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un objectif de 12 mégapixels encore pour les selfies. Pour les résultats, selon le laboratoire d’analyse indépendant DxOMark, le OnePlus 9 Pro et le Samsung Galaxy Z Fold3 obtiennent un score de 124 revendiquant donc les plus belles photos de ce comparatif. L’iPhone 12 mini décroche un score de 122 devançant légèrement le Zenfone 8 qui atteint le score de 120 pour terminer avec le Xiaomi Mi 11i qui obtient 111.

OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

628,90 € Rakuten

Fnac Marketplace 720,49 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 799,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Batterie, pas seulement une question de capacité

Enfin, terminons ses comparaisons avec la batterie. La plus importante en termes de capacité est installée dans le Xiaomi Mi 11i avec 4520 mAh suivi par le OnePlus 9 Pro avec 4500 mAh. Ensuite, il y a le Galaxy Z Fold3 avec 4400 mAh puis l’Asus Zenfone 8 avec 4000 mAh pour finir avec l’iPhone 12 mini et ses 2227 mAh. De tous, c’est aussi le mobile qui se charge le moins vite. Celui qui offre la vitesse de chargement la plus rapide est le OnePlus 9 Pro puisqu’il supporte la charge à 65 watts en filaire (50 watts en sans fil et 5 watts en charge inversée). Ensuite, le Mi 11i peut se charger à 33 watts alors que le Zenfone 8 peut supporter la charge à 30 watts là où le Samsung Galaxy Z Fold3 plafonne à 25 watts mais propose tout de même la charge sans fil et inversée.