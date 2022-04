Le top 6 des Smartphones de petite taille en 2022 !

Vous souhaitez avoir un smartphone qui soit compact mais qui propose malgré tout une bonne expérience mobile. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones de petite taille pour cette année 2022 parmi lesquels figurent l’iPhone SE 5G 2022, l’iPhone 13 mini, le Samsung Galaxy Z Flip3, le Google Pixel 4a 5G, l’Asus Zenfone 8 et le Xiaomi 12. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse comparés et croisés pour vous aider à faire votre choix.

Parmi notre sélection du jour, c’est l’iPhone 13 mini qui propose le poids le moins important avec seulement 131 grammes sur la balance suivi de près par l’iPhone SE 5G 2022 qui fait 144 grammes puis le Google Pixel 4a 5G avec 168 grammes puis l’Asus Zenfone 8 avec 169 grammes puis le Xiaomi 12 avec 180 grammes et pour finir avec le Samsung Galaxy Z Flip3 qui fait 185 grammes. Ce dernier a la particularité d’être pliant proposant un format extrêmement réduit lorsqu’il est fermé mais offrant de belles dimensions lorsqu’il est ouvert, autant qu’un smartphone classique, comme le Galaxy A72, par exemple. Ouvert, il est très fin puisqu’il ne fait que 7,2 mm dans sa partie la plus épaisse contre 7,3 mm pour l’iPhone SE 5G 2022 et 7,65 mm pour l’iPhone 13 mini. Le Google Pixel 4a 5G fait 8,2 mm contre 8,16 mm pour le Xiaomi 12 et 8,9 mm pour le Zenfone 8 d’Asus.

Quel est le meilleur écran ?

Comme évoqué un peu plus haut, le Samsung Galaxy Z Flip3 est un modèle pliant avec un petit écran à l’extérieur, servant principalement pour consulter les notifications et contrôler la lecture de la musique, le cas échant et un grand écran à l’intérieur mesurant 6,7 pouces en diagonale ce qui en fait le plus grand de notre comparatif du jour. Il s’agit d’une dalle AMOLED profitant d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Ensuite, l’écran le plus remarquable est installé sur le Xiaomi 12 avec 6,28 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et Dolby Vision pour profiter des séries et des films ainsi qu’une fréquence de 120 Hz en mode adaptatif c’est-à-dire pouvant varier selon l’application utilisée et donc limiter la consommation de la batterie. L’écran du Zenfone 8 ne démérite pas avec une surface AMOLED sur 5,9 pouces, aussi compatible HDR10+ et à 120 Hz. Le Google Pixel 4a 5G profite également d’une dalle AMOLED sur 6,24 pouces cette fois mais à 60 Hz. C’est aussi le cas des iPhone 13 mini et iPhone SE 5G 2022 mais le premier de 5,4 pouces bénéficie d’une dalle AMOLED bien plus qualitative que l’écran LCD installé sur le deuxième de 4,7 pouces seulement.

Lequel est le plus performant ?

Question puissance et donc performances, ce sont les iPhone 13 mini et iPhone SE 5G 2022 qui dominent les débats avec leur puce Apple A15 Bionic avec 4 Go de mémoire vive. Ensuite, il y a le Xiaomi 12 avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 puis les Zenfone 8 d’Asus et Samsung Galaxy Z Flip3 embarquant un chipset Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM sachant que l’Asus est aussi décliné avec 16 Go de mémoire vive. Le Pixel 4a 5G est le moins puissant avec son processeur Snapdragon 765G de milieu de gamme alors que les autres proposent tous des puces haut de gamme. Pour l’autonomie, sur le papier, c’est le Xiaomi 12 qui semble le plus endurant avec sa batterie de 4500 mAh contre 4000 mAh pour le Zenfone 8, 3800 mAh pour le Pixel 4a 5G et 3300 mAh pour le Samsung Galaxy Z Flip3 tandis que les iPhone se contentent de 2018 mAh pour l’iPhone SE 5G 2022 et 2406 mAh pour l’iPhone 13 mini. C’est le mobile Xiaomi qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts contre 30 watts pour le Zenfone 8, 25 watts pour le Samsung, 18 watts pour le Google et on ne sait pour les iPhone.

Quelles configurations photo ?

Concernant les capacités photo, le Xiaomi 12 propose une configuration 50+13+5 mégapixels alors que le Zenfone 8 dispose de 64+12 mégapixels à l’arrière suivi par le Google Pixel 4a 5G embarquant 16+12 mégapixels tandis que l’iPhone 13 mini et le Samsung Galaxy Z Flip3 sont dotés de deux modules de 12 mégapixels. L’iPhone SE 2022 n’a qu’un seul capteur de 12 mégapixels au dos. Pour les selfies, c’est le Xiaomi 12 qui est le mieux équipé avec un objectif de 32 mégapixels suivi par les iPhone 13 mini et Asus Zenfone 8 qui profitent d’un module de 12 mégapixels à l’avant contre un 10 mégapixel sur le Samsung, un 8 mégapixels sur le Pixel 4a 5G et un 7 mégapixels pour l’iPhone SE 5G 2022. En termes de connectivité, tous sont compatibles 5G. Ils proposent tous du Wi-Fi 6 sauf le Google Pixel 4a 5G, tandis que les Xiaomi 12 et Zenfone 8 offrent du Wi-Fi 6E, un peu plus performant tant en débit qu’en portée. Ils sont tous compatibles NFC et seul le Zenfone 8 propose un port audio jack. Les mobiles Apple et Samsung sont certifiés étanches ce qui n’est pas le cas des autres. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran des Zenfone 8 et Xiaomi 12 alors qu’il est sur le profil du Samsung et dans le dos du Pixel 4a 5G, les iPhone en étant dépourvus.