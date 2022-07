Les trois bons plans Soldes à ne pas rater pour votre Smartphone : Galaxy A53; Redmi Note 11 Pro plus et iPhone 13

C’est le moment des bons plans et plus particulièrement concernant les smartphones Samsung Galaxy A53 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G et Apple iPhone 13. Mais entre eux, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Le design est un peu l’affaire de chacun mais entre les trois modèles comparés dans cet article que sont les Samsung Galaxy A53 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G et Apple iPhone 13, c’est ce dernier qui a notre préférence avec ses profils plats, son dos qui l’est tout autant et ses angles prévus pour une excellente prise en main. Le Samsung Galaxy A53 5G ne démérite pas avec des profils brillants et un bloc d’optiques à l’arrière plutôt discret tandis que le Redmi Note 11 Pro+ 5G est plus conventionnel, sans faire de vague. Des trois, c’est ce dernier qui est le plus lourd avec 204 grammes contre 189 grammes pour le Samsung et 174 grammes pour le mobile Apple qui est aussi le plus fin avec 7,65 mm contre 8,1 et 8,34 chez le sud-coréen et le chinois. Ce dernier embarque une batterie de 4500 mAh contre 5000 mAh pour le mobile Samsung alors que le smartphone américain propose une capacité de 3227 mAh. C’est le Xiaomi qui se charge le plus rapidement, et de très loin, supportant 120 watts contre seulement 25 watts sur le Samsung.

Des écrans bien différents mais tous AMOLED

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est le plus grand proposant une surface d’affichage supérieure à celle des autres avec 6,67 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED ce qui est aussi le cas des Samsung et Apple mais sur 6,5 et 6,1 pouces, respectivement. Seul l’iPhone 13 n’a pas de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz mais il est compatible HDR10+ et Dolby Vision pour profiter du meilleur des vidéos proposées sur les plateformes de streaming. Ils sont tous compatibles 5G. Seul le mobile Apple propose du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5 pour les deux autres qui peuvent accepter une carte mémoire micro SD. Les mobiles Samsung et Apple sont certifiés étanches à l’eau douce et à la poussière alors que le Redmi Note 11 Pro+ 5G ne peut résister qu’à des éclaboussures. Ce dernier est le seul à proposer un port audio jack pour brancher un casque. Le son délivré par l’appareil est stéréo, depuis deux haut-parleurs, ce qui est aussi le cas sur le Samsung Galaxy A53 5G.

Quel smartphone offre le plus de puissance et lequel fait les plus belles photos ?

Si vous cherchez les meilleures performances, elles sont du côté de l’iPhone 13 avec son chipset Apple A15 Bionic suivi par le Redmi Note 11 Pro+ 5G de Xiaomi qui dispose d’une puce MediaTek Dimensity 920 suivi par le Samsung Galaxy A53 5G embarquant une puce Samsung Exynos 1280. L’iPhone 13 dispose de 4 Go de mémoire vive contre 6 ou 8 Go pour les deux autres. La capacité de stockage interne minimale est de 128 Go pour atteindre un maximum de 512 Go chez Apple ne pouvant pas supporter de carte mémoire ce qui est le cas des deux autres. Enfin, pour la configuration photo, c’est l’iPhone 13 qui proposera les plus beaux clichés avec sa configuration de deux capteurs de 12 mégapixels dont un stabilisé au dos et son traitement d’image bien supérieur à ceux proposés sur le Samsung Galaxy A53 5G doté de 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière ne déméritant pas et offrant des photos de qualité dépassant les résultats obtenus avec le Redmi Note 11 Pro+ 5G équipé d’une configuration de 108+8+2 mégapixels au dos.