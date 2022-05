Quel Smartphone Samsung Galaxy acheter en 2022 ? (Galaxy A53, Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3 et Galaxy A33)

Si vous envisagez de vous offrir un nouveau smartphone de la marque Samsung mais que vous hésitez entre le Galaxy A53, le Galaxy S22, le Galaxy S21 FE 5G, le Galaxy A33 ou le Galaxy Z Flip3, voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Les smartphones Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G profitent d’un design très similaire qui ressemble beaucoup à celui du modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S22. Le Galaxy Z Flip4 fait figure de modèle original étant donné qu’il se replie sur lui-même, comme les téléphones à clapet. Ce sont les Galaxy S22 et Galaxy A33 5G qui sont les plus légers avec seulement 168 grammes sur la balance contre 177 grammes pour le Galaxy S21 FE 5G, 185 grammes pour le Galaxy Z Flip3 et enfin, 189 grammes pour le Galaxy A53 5G. Le plus fin de tous est le Galaxy Z Flip3 avec 7,2 mm contre 7,6 mm pour le Galaxy S22, 7,9 mm pour le Galaxy S21 FE 5G et 8,1 mm pour les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G. Ces deux derniers disposent d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Galaxy S21 FE 5G, 3700 mAh pour le Galaxy S22 et 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip3.

De très beaux écrans sur les mobiles Samsung

Chez Samsung, les dalles AMOLED sont omniprésentes et il est donc normal que tous les modèles comparés dans cet article en soient équipés. Le plus étonnant est celui du Galaxy Z Flip3 qui se replie sur lui-même pour offrir un format très compact qui se glisse très facilement dans une poche. Il fait 6,7 pouces totalement déployé et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du Galaxy A53 5G mesure 6,5 pouces avec 120 Hz contre 6,4 pouces pour le Galaxy A33 5G à 90 Hz. Le Galaxy S21 FE 5G profite d’une surface d’affichage de 6,4 pouces aussi à 120 Hz compatible HDR10+ ce qui est aussi le cas de l’écran du Galaxy S22 sur 6,1 pouces avec une très forte luminosité potentielle. Tous sont compatibles avec la 5G et seuls les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G sont limités à la 4G, les autres pouvant accéder aux réseaux 5G. Ils sont tous compatibles NFC et aucun n’a de prise audio jack 3,5 mm. Seul le Galaxy Z Flip3 dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil alors qu’ils sont installés sous l’écran pour les autres mobiles comparés dans cet article. Notez qu’ils sont tous étanches et résistants à la poussière.

Lequel offre les meilleures performances et lequel fait les plus belles photos

Pour la puissance de calcul, les meilleures performances sont obtenues avec le Galaxy S22 doté d’un chipset Exynos 2200 suivi par les Galaxy S21 FE 5G et Galaxy Z Flip3 équipés d’un processeur Snapdragon 888 et pour finir avec les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G qui utilisent un Soc Exynos 1280. Ils ont 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon le modèle et proposent un minimum de 128 Go d’espace de stockage interne et seuls les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G supportent une carte mémoire. Et enfin, concernant les configurations pour les photos, c’est le Galaxy S22 le mieux équipé avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 12 mégapixels et d’un objectif de 10 mégapixels stabilisé autorisant un zoom optique 3x. Le Galaxy A33 5G profite d’une configuration de 48+8+5+2 mégapixels au dos contre 64+12+5+5 mégapixels pour le Galaxy A53 5G, plus avancé. Le Galaxy S21 FE 5G utilise deux capteurs de 12 mégapixels et un dernier de 8 mégapixels tandis que le Galaxy Z Flip3 dispose de deux capteurs de 12 mégapixels. Pour les selfies, ce dernier embarque un capteur de 10 mégapixels, comme sur le Galaxy S22 alors que le Galaxy S21 FE 5G et le Galaxy A53 5G partagent un objectif de 32 mégapixels à l’avant et le Galaxy A33 5G embarque un capteur de 13 mégapixels.