Quels sont les meilleurs Smartphones Xiaomi à moins de 200€ en 2022 ? (Redmi Note 10 , POCO M3 Pro, Redmi Note 9 Pro, Poco M4 Pro et redmi 10 )

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone Xiaomi mais votre budget est limité à 200 €. Nous avons sélectionné plusieurs modèles qui correspondent et pour savoir lequel est vraiment fait pour vous, voici quelques éléments comparés entre les Redmi Note 10, Redmi Note 9 Pro, Redmi 10, Poco M3 Pro et Poco M4 Pro.

Si vous préférez les smartphones relativement compacts qui ne prennent pas trop de place dans une poche ou dans un sac à main, le Redmi Note 10 est le plus léger de notre sélection avec 179 grammes sur la balance contre 181 grammes pour le Redmi 10, 190 grammes pour le Poco M3 Pro, 195 grammes pour le Poco M4 Pro et 209 grammes pour le Redmi Note 9 Pro. Le Redmi Note 10 est aussi le plus fin avec seulement 8,29 mm de profil contre 8,75 mm pour le Poco M4 Pro, 8,8 mm pour le Redmi Note 9 Pro et 8,92 mm pour les Redmi 10 et Poco M3 Pro. Tous disposent d’un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle afin de piloter une télévision, par exemple. Ils sont également protégés contre les éclaboussures, mais pas étanches. Tous sont dotés d’un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille, sur le profil droit.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez les meilleures performances, il faut regarder du côté du Poco M4 Pro doté d’un processeur MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go ou 128 Go extensibles grâce à une carte mémoire. Ensuite, il y a le Redmi Note 9 Pro qui est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne non extensibles. Il est suivi par le Poco M3 Pro embarquant un chipset Dimensity 700 puis par le Redmi Note 10 disposant d’un processeur Snapdragon 678 et pour terminer avec le Redmi Note 10 doté d’un chipset MediaTek Helio G88.

Tous disposent d’une batterie de 5000 ou 5020 mAh pour certains leur permettant de proposer une bonne autonomie. Les mobiles qui se rechargent les plus rapidement sont le Poco M4 Pro et le Redmi Note 10 qui supporte la charge à 33 watts suivi par le Redmi Note 9 Pro qui peut encaisser les 30 watts alors que les Redmi 10 et Poco M3 Pro sont limités à du 18 watts.

Quelles capacités en multimédia ?

Le plus grand écran de notre comparatif du jour est installé sur le Redmi Note 9 Pro mesurant 6,67 pouces sur une dalle LCD à 60 Hz. C’est aussi le cas sur le Redmi 10 mais sur 6,5 pouces et à 90 Hz, comme le Poco M3 Pro ou le Poco M4 Pro propose une surface d’affichage, toujours LCD 90 Hz mais sur 6,6 pouces. Enfin, le Redmi Note 10 bénéficie d’un écran AMOLED de 6,43 pouces à 60 Hz. Les Poco M4 Pro et Poco M3 Pro sont compatibles 5G alors que les trois autres sont limités à la 4G. Tous offrent un port audio jack et le Redmi 10 propose un son stéréo.

Enfin, pour la partie photo, c’est le Redmi Note 9 Pro le mieux équipé sur le papier avec une configuration de 64+8+5+2 mégapixels au dos alors que les Redmi Note 10 propose 48+8+2+2 mégapixels et le Redmi 10 s’appuie sur un bloc de 50+8+2+2 mégapixels. Le Poco M3 Pro utilise un capteur principal de 48 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels chacun tandis que le Poco M4 Pro est équipé d’un objectif de 50 mégapixels et d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels.

