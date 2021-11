Prise en main rapide du nouveau smartphone Honor 50

Plusieurs mois après avoir pris son indépendance vis-à-vis de son ancienne maison-mère, Huawei, la marque Honor signe son retour sur le marché des smartphones en France avec la commercialisation de la nouvelle série de téléphones mobiles Honor 50 dont le modèle Honor 50 et un petit frère, le Honor 50 Lite 5G. Le Honor 50 est un smartphone Premium qui profite des Google Mobile Services et qui propose une fiche technique intéressante au sein d’un design plutôt haut de gamme. Nous avons pu l’essayer un moment et voici nos premières impressions avant un test complet.

Le nouveau smartphone Honor 50 sera disponible en France à partir du 4 novembre pour un prix de 549 € pour la version 6+128 Go et à 599 € pour le modèle 8+256 Go. Une offre de précommande du 27 octobre jusqu’au 3 novembre est proposée avec une remise immédiate de 100 € et une paire d’écouteurs True Wireless Honor Earbuds 2 Lite d’une valeur de 99 € offerte.

Un design déjà vu

Commençons ces premières impressions avec le design du Honor 50. En effet, les lignes de ce nouveau smartphone ne sont pas sans rappeler celles du Huawei Nova 9, tout juste annoncé par le groupe chinois pour le marché français. Le Honor 50 reprend effectivement le même design avec les mêmes lignes que le Nova 9.

Déjà, il propose exactement les mêmes dimensions, soit 1610 mm de haut pour 73,7 mm de large et 7,77 mm d’épaisseur. Logiquement aussi, son poids est identique : 179 grammes ce qui est assez léger et permet d’être un peu en dessous de la moyenne pour ce type d’appareil.

En main, il est arrondi juste ce qu’il faut pour proposer une excellente prise en main et ce, notamment aussi grâce à sa finesse. Le dos du Honor 50 ressemble énormément à celui du Nova 9 et ce principalement à cause de son bloc optique. En effet, le Honor 50 propose un ovale qui contient deux cercles l’un au-dessus de l’autre. Le plus haut intègre le capteur principal avec un cerclage chromé qui le met en exergue alors que le cercle le plus bas intègre les autres objectifs photo et le flash LED.

Il est tout à fait normal, de l’aveu même des responsables de la marque Honor en France, que le Honor 50 et le Nova 9 se ressemblent. En effet, le fabricant d’expliquer que le développement d’un nouveau modèle demande entre 9 et 18 mois de recherche pour arriver à un produit totalement fini. Huawei s’est officiellement séparé de Honor en novembre 2020 et à ce moment, les mobiles avaient donc une plateforme commune. Le Honor 50 a été officialisé en Chine en juin dernier et les productions ont donc débuté quelques semaines, au pire quelques mois après la séparation de Honor et de sa maison-mère rendant impossible le lancement d’un nouveau développement pour un nouveau design et un nouveau smartphone.

C’est donc pour cette raison que le Honor 50 est finalement une copie conforme du Huawei Nova 9 à quelques exceptions près, malgré tout.

Plusieurs finitions possibles pour le Honor 50

Pour finir avec le tour du Honor 50, sachez qu’il propose des touches classiques pour la mise en veille ainsi que la gestion du volume. Le connecteur USB-C est le seul port car il n’y a pas de prise casque sur ce modèle.

Le Honor 50 se distingue du Nova 9 extérieurement grâce à ses déclinaisons. En effet, le smartphone est proposé en plusieurs finitions. Il y a le Midnight Black un noir très brillant mais aussi le Emerald Green, un très beau vert, assez foncé. Notez aussi la possibilité de l’avoir avec un dos profitant d’un revêtement « Frost Crystal », qui reflète tous les rayons de la moindre source de lumière qui vient se poser dessus.

Au dos, c’est un festival de couleurs. Mais la version la plus originale est sans conteste celle qui est exclusivement disponible sur le site du fabricant, Honor Code. Avec un aspect particulièrement brillant que tout le monde ne peut pas aimer, le dos est recouvert de plusieurs logos de la marque. Le rendu est particulièrement beau et une protection transparente, le cas échéant est conseillé pour garder tout le design de cette déclinaison.

Le Honor 50 a un côté smartphone haut de gamme avec son écran incurvé à 75 degrés. Celui-ci embarque une dalle AMOLED sur 6,57 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6 pour des connexions rapides. Son lecteur d’empreinte est situé sous l’écran dans une position que nous trouvons trop basse puisqu’à seulement 1 cm du bas du mobile, environ.

Les fonctionnalités photo et vidéo mises en avant

Comme souvent, ce sont les fonctions photo et vidéo qui sont mises en avant sur ce mobile. Il s’appuie sur une puce Snapdragon 778G pour fonctionner. Celle-ci a trois atouts principaux qui sont les capacités de caméra, l’intelligence artificielle et les performances en gaming. Pour les photos et les vidéos, le Soc est capable de gérer trois flux de données simultanément ce qui lui permet, par exemple, de proposer la double captation de ce qui se passe devant le mobile et derrière, en filmant avec deux objectifs en même temps. La nouvelle architecture de l’intelligence artificielle embarquée dans le Snapdragon 778G permet de réduire la consommation d’énergie pour des opérations similaires auparavant. Enfin, selon Qualcomm, la partie gaming gagnerait jusqu’à 40% de performances par rapport à la précédente génération. En outre, il s’agit de la troisième génération de module 5G développé par Qualcomm et intégrée au sein de ce chipset.

Comme évoqué plus haut, il est donc possible de filmer deux scènes à la fois et par exemple et zoomer sur l’une tout en gardant le cadre large sur l’autre. Notez également la possibilité de faire du slow motion ou du fast motion. Si vous disposez d’écouteurs sans fil Earbuds 2 Lite, par exemple, sachez que vous pouvez vous en servir comme de microphones à distance du smartphone qui filme. Rappelons la configuration photo du Honor 50 qui s’appuie sur un capteur principal de 108 mégapixels (50 mégapixels pour le Nova 9, c’est la seule différence technique avec la version 4G de son processeur Snapdragon 778G) avec un objectif de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun.

Un accès possible aux GMS

Enfin, un dernier mot sur l’interface proposée au sein du Honor 50. Il est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle Magic UI mais surtout profite des Google Mobile Services et peut donc accéder à tous les services mobiles du géant américain, les services connectés et la plateforme de téléchargement d’applications, Google Play Store. C’est l’autre principale différence avec le Huawei Nova 9 qui en est privé.